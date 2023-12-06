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Depremin yaralarını sarmak 2,4 milyar dolar finansman desteği

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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Depremin yaralarını sarmak 2,4 milyar dolar finansman desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgenin kalkındırılması amacıyla bu yıl Avrupa Konseyi Kalkınma, Dünya, Avrupa Yatırım, İslam Kalkınma ve Asya Altyapı Yatırım bankalarından yaklaşık 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağladıklarını bildirdi.

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