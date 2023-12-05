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Deprem bölgesine sağlık hizmetleri | Bakan Işıkhan duyurdu: 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Deprem bölgesine sağlık hizmetleri | Bakan Işıkhan duyurdu: 30 Nisan 2024’e kadar uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası bölgede sağlığa erişim için yapılan uygulamaların 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

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