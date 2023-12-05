İYİ Parti ile CHP arasında Meclis odasında at pazarlığı! Turhan Çömez itiraf etti: Yerel seçimlerde iki taraf da ne istedi?
Yerel seçimlere 120 günden az bir süre kala CHP ile İYİ Parti arasında tansiyon daha da yükseldi. İYİ Parti'nin GİK'te yapılan oylama sonrası seçimlere tek başına girme kararı, CHP'de soğuk duş etkisi yarattı. İttifak konusunda anlaşma sağlanamamasının nedeni, Akşener'in "ilkeli tutumu" yerine inada dönen pazarlık olduğu konuşulurken,
Türkiye yerel seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki binbir entrika, kaos ve iç hesaplaşamaya şaihtlik ediyor.
"Kaybedeceğiz" endişesine kapılan CHP, Meral Akşener ve İYİ Parti'nin kapısını arşınladı. 'Ablam' dediği Meral Akşener'le İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüşen Özgür Özel ittifak davetine yineledi.
Akşener, CHP'den gelen bu talebi partisinin Genel İdare Kurulu'na götürdü. Gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada CHP'ye ret kararı çıktı.
Meral Akşener seçimlere tek başlarına gireceklerini ilan etti.
PAZARLIK KAPIŞMASI VE İNAT 'İP'LERİ KOPARDI
İYİ Parti ve Akşener'in 'müstakil seçim' kararını CHP'den somut bir teklif ve çıkar elde edemedikleri için aldığı kulislerde konuşuluyor. Yerel seçimlere giderayak CHP - İYİ Parti hattındaki 'at pazarlığı' kızışırken, tarafların 'el yükseltme' hamleleri de devam ediyor.
İYİ Partili kurmayların "Oya göre iş birliği yapalım, CHP ile pazarlık payı yüksek bir müzakere yapalım" söylemlerini de hatırlamakta fayda var.
Gelinen bu noktada ittifakın kurulamaması Akşener ve İYİ Parti'nin 'ilke'li duruşundan değil, inada dönen pazarlık sonucu umulan sonucun alınamamasından kaynaklı olduğu gün yüzüne çıktı.
MECLİS ODASINDA AT PAZARLIĞI İTİRAFI
Tam da bu noktada İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'den at pazarlığını tescilleyen bir çıkış geldi. Özgür Özel'le Meral Akşener'in görüşmesi öncesi CHP'lilerle Meclis odasında yaptıkları görüşmeyi anlatan Çömez, Balıkesir özelinde tutuştukları pazarlığı dile getirdi.
Çömez şu ifadeleri kullandı:
Özgür Bey'in bizimle teması gerçekleşmeden önce bizimle çay içmek için Meclis'teki odamıza geldiler. Konuşmalarımız oldu, "Ne yapabiliriz Balıkesir'de?" diye sordular.
"Bizim gündemimizden kalktı, böyle bir süreç yok. Ama olsaydı bizim oyumuz %15 sizin oyunuz %25 Balıkesir'de toplam 2 milyon oy var. Bunun hakkaniyetli dağıtılması lazım. %15 - %25 şeklinde" dedim.
"Öyle şey olur mu?" dediler. "Sizin bir tane belediyeniz var. Büyükşehir'i biz alırız yerel belediyeleri de biz alırız. Zaten diğerleri bizim adımıza bu şekilde devam ederiz" dediler.
Belli ki kafada bir üstenci tavır var. Anlayışlar hiç değişmemiş, hakkaniyetli bir tutum söz konusu değil. CHP'den gelen somut bir teklif yok. Gelen neydi... "Birlikte olalım"
Olalım da nasıl olağacağız. "Eee bakarız sonra" dediler. Biz "Bakarızın" geçmişte deneyimlerini yaşadık. Ciddi faturalar ödedik.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 5 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- Görenler inanamıyor! Kayaların içinden çil çil altın çıktı! 160 bin dolar değerinde...
- GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL, kaç dolar olacak? Sistem gereksinimleri, haritası...
- 2024 ALES ne zaman yapılacak? Yeni ALES-1 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 ALES SINAV TAKVİMİ!
- Bankalar yeni oranları duyurdu! 120 bin liranın 30 günlük mevduat faizi getirisi...
- SAFİR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV Safir dizisi gelecek hafta neler olacak?
- Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece hangi gün? Kış gündönümü tarihi...
- Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye ne zaman ödenecek?
- ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM son dakika! 5 Aralık 2023 ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir?
- 1999-2000-2005 SGK girişliye erken emeklilik Meclis kapısında! 7.200 güne 5 yıl kazanç jesti vurdu! Kadın/erkek yaş, prim tablosu çizildi!
- Kamu ve taşeron 4D'li işçilere ödeme takvimi netleşti! İlave Tediye kazancı banka hesaplarına geçecek! En az 11.402 TL alanlara o tarihten itibaren...
- Yağlı, kuru, hassas, karma ciltlere yüz yıkama reçetesi! Meğer A'dan Z'ye yanlışmış!