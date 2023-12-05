Saros Körfezi’nde Nusret 2023 davet tatbikatı! Tatbikat TCG Bayraktar’dan sevk ve idare ediliyor

'TATBİKAT 3 SAFHADA İCRA EDİLECEKTİR'



Tatbikata adına veren Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştirdiğini söyleyen Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Mustafa Kaya, "Çanakkale Deniz Savaşları'na büyük katkısı olan kahraman Nusret Mayın Gemisin'nin anısını yaşatmak maksadıyla asıl gemi planına birebir uyacak şekilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında TCG Nusret Müze Gemisi inşa edilmiştir. Dünyada birçok müze gemi bulunmakla beraber modern seyir cihazlarıyla donatılmış TCG Nusret, yüzer gemi olarak emsallerinden ayrılmaktadır. Türkiye'nin ev sahipliğinde Saroz Körfezi'nde icra edilecek Nusret 2023 Davet Tatbikatı Kuzey Deniz Sahil Komutanlığı tarafından planlanmıştır. Tatbikat mayın filosu komutanlığınca sevk ve idare edilecektir. Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımı Nusret 2023 Davet Tatbikatı'nın karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliğe olan katkısı ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Tatbikat, TCG- Bayraktar Sancak Gemisi'nde teşkil edilecek 'Mayın Harbi Hareket Merkezi' aracılığıyla Mayın Filosu Komutanlığı'nca sevk ve idare edilecektir. Tatbikat mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini içeren 3 safhada icra edilecektir" diye konuştu.