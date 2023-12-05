İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ANKARA'DAN İSRAİL'E İKİNCİ UYARI
Güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde çalışıyoruz. Böyle bir girişim kabul edilemez ve bedeli ağır olur.
İBB ADAYI OLACAK MI?
Böyle bir durum söz konusu değil.
PARAMOTORLU TERÖR SALDIRILARI
Teröristlerin kullandıkları paramotorlara karşı çalışmalar var. Sınırlarımızda paramotorlu saldırılara karşı tedbir alınıyor.
PONZİ VE SAADET ZİNCİRİ SORUŞTURMASI
Suçun önlenmesine yönelik hiçbir nüfus girişimi kabul edilemez. Yasadışılık kokan bir durum varsa onun karşısında biz varız.
YENİ PERSONEL ALIMI OLACAK MI?
10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız
YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLAR
Adalet Bakanlığımızla ortak çalışıyoruz. Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyiz.
FENOMENLERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR
MASAK ve Hazine Bakanlığımızla çalışıyoruz. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız.
FETÖ İLE MÜCADELE
Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz, bunları temizleyeceğiz. Gevşemeden titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 5 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- Görenler inanamıyor! Kayaların içinden çil çil altın çıktı! 160 bin dolar değerinde...
- GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL, kaç dolar olacak? Sistem gereksinimleri, haritası...
- 2024 ALES ne zaman yapılacak? Yeni ALES-1 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 ALES SINAV TAKVİMİ!
- Bankalar yeni oranları duyurdu! 120 bin liranın 30 günlük mevduat faizi getirisi...
- SAFİR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV Safir dizisi gelecek hafta neler olacak?
- Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece hangi gün? Kış gündönümü tarihi...
- Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye ne zaman ödenecek?
- ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM son dakika! 5 Aralık 2023 ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir?
- 1999-2000-2005 SGK girişliye erken emeklilik Meclis kapısında! 7.200 güne 5 yıl kazanç jesti vurdu! Kadın/erkek yaş, prim tablosu çizildi!
- Kamu ve taşeron 4D'li işçilere ödeme takvimi netleşti! İlave Tediye kazancı banka hesaplarına geçecek! En az 11.402 TL alanlara o tarihten itibaren...
- Yağlı, kuru, hassas, karma ciltlere yüz yıkama reçetesi! Meğer A'dan Z'ye yanlışmış!