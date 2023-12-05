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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız

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Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ANKARA'DAN İSRAİL'E İKİNCİ UYARI

Güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde çalışıyoruz. Böyle bir girişim kabul edilemez ve bedeli ağır olur.

İBB ADAYI OLACAK MI?

Böyle bir durum söz konusu değil.

PARAMOTORLU TERÖR SALDIRILARI

Teröristlerin kullandıkları paramotorlara karşı çalışmalar var. Sınırlarımızda paramotorlu saldırılara karşı tedbir alınıyor.

PONZİ VE SAADET ZİNCİRİ SORUŞTURMASI

Suçun önlenmesine yönelik hiçbir nüfus girişimi kabul edilemez. Yasadışılık kokan bir durum varsa onun karşısında biz varız.

YENİ PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLAR

Adalet Bakanlığımızla ortak çalışıyoruz. Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyiz.

FENOMENLERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

MASAK ve Hazine Bakanlığımızla çalışıyoruz. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız.

FETÖ İLE MÜCADELE

Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz, bunları temizleyeceğiz. Gevşemeden titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.

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