Son dakika: Maliye'den fenomenler için "özel tim" | MASAK ve savcılık affetmiyor...

YILLIK KAZANCA DİKKAT



Yıllık kazançları üzerinde gelir vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (1 milyon 900 bin lirayı) aşması durumunda gelir vergisi yatırması gerekiyor. Bu tutarı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj kesintisi yapıyor. İstisnadan yararlanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açılması, faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Elde edilen hasılatın bu hesaba yatırılmadığı ya da eksik yatırılması durumunda istisnadan yararlananların eksik tahakkuk eden vergi ceza, faiziyle alınıyor.



GELİR İDARESİ REHBER HAZIRLADI



Gelir İdaresi Başkanlığı da sosyal medyadan gelir elde eden içerik üreticileri için "vergi istisnası" rehberi hazırladı. İstisna kapsamındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek. İnternet platformu üzerinden elde edilen reklam, abonelik, sponsorluk geliri, gelir vergisinden istisna olacak.





İstisnadan yararlananlar başka ticari faaliyette bulunuyorsa ayrı ayrı hesap açacak. İstisnadan, sosyal sağlayıcılar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerle akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabiliyor. İstisna şartlarını ihlal edenler elde edilen kazançların tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek.



Bu hesaplara döviz cinsinden bedellerin yatırılması durumunda, hesaba yatırılan döviz bedellerinin aktarım tarihindeki kur Türk lirası karşılıkları dikkate alınmak suretiyle kesinti matrahı tespit edilecek. Bir takvim yılında elde edilen hasılatın yasada öngörülen tutarı aşması durumunda da bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden kesinti yapılmaya devam edilecek.