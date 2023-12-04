İYİ Parti'de ittifak için karar günü! Ayrı aday diye bağıran Akşener'den Özel'e soru: Ne teklif ediyorsunuz? I Gözler İYİ Parti'deki GİK toplantısında...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kameralar karşısında defalarca "Yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracağız" diye bağırıp CHP'ye sert sözlerle yüklenirken ittifakı yıktığını vurgulamıştı. Ancak CHP'de yaşanan genel başkan değişikliği sonrasında Özgür Özel'in yaptığı ziyarette Akşener'in Özel'e "Ne teklif ediyorsunuz?" diyerek pazarlık masasına yeniden oturduğu belirtildi. Masadan kalkmalarıyla ünlenen Akşener CHP'den gelen teklifi bugün GİK üyelerine iletecek ve İYİ Parti yerel seçimlere ilişkin nihai kararını duyuracak. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında ittifak masasını kaldırıp atarken, yerel seçimlerde her ilde ayrı adayla seçime gireceklerini altını çizerek defalarca dile getirdi.
TACİZ VE PARA TRANSFERİ İDDİALARI...
Akşener Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri de hedef alırken partisini konsolide etmeyi amaçladı. Ancak İYİ Parti'de işleri bir türlü yoluna girmezken parti içinde çıkan taciz ve para transferi iddiaları ortalığı iyice karıştırdı.
İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL BASKI
Akşener ayrı aday çıkışı sonrasında özellikle Özgür Özel'in yaptığı ziyaret sonrası fikrini değiştirmeye yaklaşırken Ekrem İmamoğlu da Akşener'in üzerindeki baskıyı arttırmaya devam ediyor.
"ÖZEL" ZİYARET
İmamoğlu, Akşener'i telefon yağmuruna tutarken Özgür Özel de Mansur Yavaş'ı Akşener'e göndererek ittifak için ilk adımları attı. Özel sonrasında geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener'in misafiri oldu.
İKİ İSİM BULUŞTU
Heyetler arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, iki genel başkanın kısa süreli baş başa değerlendirmede bulunduğu belirtildi. Yapılan görüşme sonrası Özel ve Akşener basın mensuplarına açıklamada bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ZİYARET
Özgür Özel, Meral Akşener'den randevu talep ettiklerini belirterek, "Sağ olsunlar, en kısa sürede talebimizi karşıladılar. Heyetimizi, heyetleriyle birlikte ağırladılar." dedi.
"İTTİFAK İHTİMALİNİ SORDUK"
Görüşmede çok önemli değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:"Ama ziyaretimizin özü ve özeti şuydu; İYİ Partinin kamuoyunca da bilinen, bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir Genel İdare Kurulu kararıyla tüm seçim bölgelerinde yerel seçime kendi adaylarıyla girmeleri noktasında bir irade beyanları, alınmış bir kararları vardı. Biz bu ziyaretimizde, bu karara saygılı olduğumuzu o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil, ancak yerel seçimlerde, daha önce de ifade etmiştim, Sayın Genel Başkan'ıma da ifade ettim, 'ittifak' kelimesi yoruldu, 'ittifak' kelimesi kalabalıkları, uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili iş birliklerini gerektiriyor. Biz, İYİ Partiye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir kararın Genel İdare Kurulu kararının yeniden bu konuda Genel İdare Kurulu tarafından gözden geçirilip, geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendirileceği kişilerin birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk. Sayın Genel Başkan'ımızdan bu konuda bir cevap aldık. Ben sözü burada sonlandırıyorum ve nazik ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum."
"GİK'E SORACAĞIZ"
Meral Akşener de ilk olarak Özgür Özel'e genel başkanlığının hayırlı olması dileğinde bulundu.
"Sayın Özel'in söyledikleri doğrudur. O, konuyu anlattı." ifadesini kullanan Akşener, şu değerlendirmede bulundu:
"Bizim bir kararımız var, 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. O konuyu, Genel İdare Kurulunda tekrar bizim, 'iki siyasi parti olarak, hiç değilse bazı yerlerde birlikte işbirliği yapabilir miyiz?' sorusunu, 'acaba tekrar Genel İdare Kuruluna tekrar bu soruyu götürebilir misiniz?', özü bu, esasında özetlersek. Biz de arkadaşlarımızla, kendilerinin yanında da konuştuk. Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek, O zaman göreceğiz. Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey Türkiye için iyi olur."
Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti'nin ittifak konusunda ne karar vereceğine merak edilirken gözler bugün düzenlenecek GİK toplantısına çevrildi.
Özgür Özel ise İYİ Parti'deki GİK toplantısına ve Akşener ile yaptığı görüşmeye yönelik açıklamalarda bulundu.
NE VEREYİM ABİME!
İYİ Parti'nin CHP ile yerel seçimde işbirliğini ele alacağı bugünkü genel idare kurulu toplantısı ve İYİ Parti ile işbirliği ihtimali sorulan Özel şu değerlendirmelerde bulunurken "İki tane A planımız var. İlki İYİ Parti kabul ederse oturup hızlı bir şekilde ittifak görüşmelerini yapmak. İkinci A planımız İYİ Parti kabul etmezse hızla adaylarımızı tespit edip sahaya çıkmak. İYİ Parti'nin kararı üzerinden bir şey tasarlamıyoruz. Verecekleri karardan sonra İYİ Parti ile bir gerginlik, hayal kırıklığı, soğukluk yaşamayız. Kararlarını saygı ile karşılayacağız." ifadelerini kullandı.
"NE TEKLİF EDİYORSUNUZ?"
Meral Akşener ile görüşmesini de anlatan Özel, "Bana 'Ne teklif ediyorsunuz' diye sordu. Ben de 'Kararınızı kaldırırsanız, bir masa kuralım ve başına geçelim; İstanbul, Ankara'dan, 11 büyükşehirden başlayarak Türkiye'yi konuşalım' dedim. Biz onlara çalışma masası teklif ettik" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yargı YEKTA öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı dizisi Uğur Polat kimdir, diziden ayrıldı mı?
- Sosyal yardım alanlara müjde! %50'lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...
- Kasım ayı enflasyonu öncesi altın fiyatları: 4 Aralık 2023 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?
- Memura zam müjdesi geldi! 1 veri kala, maaş hesabı oluştu! Öğretmen, avukat, polis, hemşire! Toplu sözleşme zammı...
- ARALIK KİRA ZAMMI SON DAKİKA! TEFE- TÜFE kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu 2023? Ev, iş yeri, dükkan kira zammı hesaplama...
- Emekli zammı 2024 son dakika hesaplandı! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu! 7.500 TL alanlar, kök maaş...
- Çalışan çalışmayan emeklinin IBAN'ına 17 Aralık itibarıyla yatacak! SGK SSK, BAĞ-KUR, EYT'linin tahsis numarasına göre ödeme takvimi...
- TOKİ'den açık arttırmayla 169 konut+192 iş yeri satışta! %25 peşinat ile kimler ev sahibi olabilir, başvuru nereden yapılır? 13-14 Aralık itibarıyla...
- Bedelli askerlik 2024 ücreti ne kadar olacak? Yeni zamlı bedelli askerlik ücretleri belli oldu mu? MSB son durum...
- SSK, Bağ-Kur'luya enflasyon+10 puanlık zamlı maaş hesabı! %66,80'lık zamla kök maaşa 5 haneli değişim! 4 Aralık sabah saat 10'dan itibaren....
- EYT'siz kademeli erken emeklilik yaş/prim tablosu sıralandı! Şartlar tepeden tırnağa oluştu! SGK 1999 sonrası girişliye...
- Pendikspor Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?