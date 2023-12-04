CHP'li belediyenin "İsraf Müzesi"nde skandallar silsilesi! 5 kez ihale edildi
Muğla'da CHP'li belediye tarafından 6 yıl önce başlatılan ve 14 milyon liralık yatırım yapılan proje durduruldu. 5'inci defa ihale edilen Cengiz Bektaş Kent Belleği projesinin adı da değiştirilirken, vatandaş projenin adının değiştirilmesine tepki gösterdi.
Muğla'da, yaklaşık 6 yıl önce 14 milyon liralık yatırımla ödüllü mimar Cengiz Bektaş imzası taşıyan proje durduruldu. 5'inci kez ihale edilen projenin 'Cengiz Bektaş Kent Belleği' adıyla değiştirilmesinin rahmetli mimarın kemiklerini sızlattığı savunuldu. İnşaatın proje müdürü Ertuğrul Turan, "Kabahatlerini kapatmak için isminin 'Cengiz Bektaş Kent Belleği' yapılması bile Cengiz Bektaş'ın kemiklerini sızlatmaya yetecektir. Yine 'Yaptım oldu' diyeceksin Başkan Osman Gürün. Sana hesap soran yok" dedi.
BEŞ KEZ İHALEYE ÇIKILDI
CHP'Lİ Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işin feshi sonrası 12 milyon lirası yüklenici firmaya ödendi ve adı 'Kent Belleği' olarak değiştirildi. Fesih olmasa 2-3 ay içinde 2 milyon 277 bin lira ödenerek bitecek olan işte, firma konuyu yargıya taşıdı. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün büyük eleştiriler aldığı inşaatın proje müdürü Ertuğrul Turan'ın açıklamaları zararı bir kez daha ortaya koydu. Fesihin ardından 11.05.2022'deki birinci ihalenin teklif vermeye davet edilen aday sayısının 5'ten az olması nedeniyle iptal edildiğini belirten Turan, 13.06.2022'deki ikinci ihalede de istekli çıkmaması nedeniyle iptal edildiğini söyledi.
Turan, üçüncü ihalede de teklif veren olmadığına dikkat çekerek, "24.10.2022'de dördüncü kez yapılan ihalede yaklaşık maliyeti 28 milyon 745 bin 148,10 lira olarak düzenlenen teklif, 98 milyon 434 bin lira ile yüzde 242,44 yüksek verildiğinden reddedildi ve iptal edildi. 17.11.2022'deki beşinci ihalede de yaklaşık maliyeti 30 milyon 125 bin 684,03 lira olarak düzenlendi. 2 istekli çıktı, düşük teklif veren üç firmanın ortak girişimi, deneyim belgesindeki hata nedeniyle ihaleden elendi ve Fatih Şahinoğlu firmasına 35 milyon 970 bin lira tutarındaki yüzde 19,40 oranında yüksek verilen teklif uygun bulundu. Şimdi sormak gerekiyor. İlk ihalede kalan işler yaklaşık 2 milyonken işin neden tamamlatılmadığı, kalan yüzde 10'luk iş için yeni firmaya 300 gün süre verildiği, neden 3,5 yıl binanın atıl kaldığı, KDV ve fiyat farkı dahil 50 milyon gibi ödeme yapmaları gerekeceği, Muğlalıların cebinden çıkan paranın kamu zararının hesabının kimden sorulması gerektiği açıklanmaya mecburdur" dedi.
MADDELERİ SIRALADI
Dava açmak için anılan kanunda zaman aşımı hükmünün bulunmadığını belirten Turan, "Telif hakkı ihlale uğrayan mimarın 5846 Sayılı Kanunun 70/2 maddesi uyarınca 'Mali hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa haksız fillere müteallik hükümler dairesinde tazminat talep edebilir' hükmü doğrultusunda, 818 sayılı borçlar kanunu madde 41 vd. hükümlerine dayanarak tazminat davası açma hakkının da mümkün olacaktır" diye konuştu.
"MİMARIN KEMİKLERI SIZLAYACAK"
Bölge Müzesi'nin mimar Cengiz Bektaş'ın özel projesi olduğunun altını çizen Turan, eserin orijinal halinin dışında değişiklikler yapıldığını ileri sürdü. Özel şartnamede projeye sadık kalınması hakkında maddeler bulunduğunu kaydeden Turan, "Vefat eden mimarın eserinde değişiklik yapmak, eser sahibi proje müellifine de yapılan saygısızlıktır. Projenin telif hakları projeyi çizen mimara aittir" dedi. Turan, rahmetli Mimar Cengiz Bektaş'ın hazırladığı projenin, bilginin ve kültürün harmanlanıp sunulacağı merkezin özelliklerinin, fonksiyonlarının ve dizaynının katledilerek, kafeterya ve belediyenin ofislerinin bulunacağı ucubeye dönüştürülmesinin mimara saygısızlık olduğunu kaydetti.
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