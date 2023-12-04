CHP'li belediyenin "İsraf Müzesi"nde skandallar silsilesi! 5 kez ihale edildi

Turan, üçüncü ihalede de teklif veren olmadığına dikkat çekerek, "24.10.2022'de dördüncü kez yapılan ihalede yaklaşık maliyeti 28 milyon 745 bin 148,10 lira olarak düzenlenen teklif, 98 milyon 434 bin lira ile yüzde 242,44 yüksek verildiğinden reddedildi ve iptal edildi. 17.11.2022'deki beşinci ihalede de yaklaşık maliyeti 30 milyon 125 bin 684,03 lira olarak düzenlendi. 2 istekli çıktı, düşük teklif veren üç firmanın ortak girişimi, deneyim belgesindeki hata nedeniyle ihaleden elendi ve Fatih Şahinoğlu firmasına 35 milyon 970 bin lira tutarındaki yüzde 19,40 oranında yüksek verilen teklif uygun bulundu. Şimdi sormak gerekiyor. İlk ihalede kalan işler yaklaşık 2 milyonken işin neden tamamlatılmadığı, kalan yüzde 10'luk iş için yeni firmaya 300 gün süre verildiği, neden 3,5 yıl binanın atıl kaldığı, KDV ve fiyat farkı dahil 50 milyon gibi ödeme yapmaları gerekeceği, Muğlalıların cebinden çıkan paranın kamu zararının hesabının kimden sorulması gerektiği açıklanmaya mecburdur" dedi.