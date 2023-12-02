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Fenomenler soruşturması ve futbol dünyasında gizli fon dolandırıcılığı! Neler yaşandı? Detaylar A Haber'de...

SON DAKİKA: Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fenomenler soruşturması ve futbol dünyasında gizli fon dolandırıcılığında yeni detaylar ortaya çıktı. Fenomenlere soruşturma genişledi fon dolandırıcılığında ise Seçil Erzan'ın cep telefonundan çıkacak yazışmalar bekleniyor. Konu, Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi. Dubai dönüşü gazetecilerin soruları üzerine iki konuyla ilgili soruşturmaların devam ettiğini söyledi. Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2023 16:29
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Fenomenler soruşturması ve futbol dünyasında gizli fon dolandırıcılığı! Neler yaşandı? Detaylar A Haber’de...

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu konu Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması ile gündeme düşmüştü. Ve o süreç adeta yumak gibi çözülmeye başladı. Dilan Polat soruşturması kapsamında şuanda 12 fenomenle ilgili olarak mal varlıklarına el konulma kararı geldi.

Bunun dışında da 2 ayrı soruşturmasına konu olan ve yine fenomen olarak tabir edilen kişilerle ilgili yine soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konuldu. Ve toplamda 14 fenomenin mal varlığına el konuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN: HUKUKSUZLUK YAPAN CEZASINI ÇEKER

Bugün Başkan Erdoğan sorulan bir soru üzerine bu konu hakkında ilk kez konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştiren Başkan Erdoğan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan "Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker." dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenomenler soruşturması ve futbol dünyasında gizli fon dolandırıcılığı! Neler yaşandı? Detaylar A Haber’de...

FENOMENLERİN ORTAK NOKTALARI: GÜZELLİK, ŞATAFAT, TİCARET

Peş peşe patlak veren dolandırıcılık olayları Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

Dilan ve Engin Polat ile başlayan süreç, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle devam etti.

Ardından da Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın hayali fon yaratarak futbolcu ve iş insanlarını dolandırdığı ortaya çıktı.

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Fenomenler soruşturması ve futbol dünyasında gizli fon dolandırıcılığı! Neler yaşandı? Detaylar A Haber’de...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA UYARI

Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımız kolay para vaadiyle, kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların türlü tuzaklarına düşmemelidir. Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır. Ancak bu illegal fon vaatlerine, yasal olmayan yollarla elde edileceği söylenen karlara karşı halkımız çok dikkatli olmalıdır." ifadelerine yer verdi.

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Fenomenler soruşturması ve futbol dünyasında gizli fon dolandırıcılığı! Neler yaşandı? Detaylar A Haber’de...

"FENOMENLER" SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

İlgili şahısların sosyal medyada ortaya dökülen paylaşımları ve lüks hayatları ile ilgili olarak hem ihbarlar değerlendirildi. Bu konu hakkında ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma vardı.

PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE OLDU

MASAK'ın da raporu vardı. İnanılmaz ve baş döndürücü bir para trafiğinin olduğu ortaya çıktı.

Polatlar ile ilgili ince bir çalışma gerçekleşti. Öte yandan soruşturmada çok ciddi konumda. O suçlamalar ise "Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak" , "kara para aklamak" ve "vergi kaçırmak" şeklindeydi.

Soruşturmada MASAK karşılığı olmayan milyonlarca dolar tespit etti.

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Fenomenler soruşturması ve futbol dünyasında gizli fon dolandırıcılığı! Neler yaşandı? Detaylar A Haber’de...

POLATLAR NEDEN TUTUKLANDI?

Söz konusu para hacminin 500 milyon TL'den fazla olduğu öğrenildi.

Dilan-Engin Polat'ın para akış ve organizasyon şeması ise şöyle:

Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda para hareketleri örümcek ağını andıran grafiklerle ortaya konuldu.