Fenomenler soruşturması ve futbol dünyasında gizli fon dolandırıcılığı! Neler yaşandı? Detaylar A Haber’de...

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu konu Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması ile gündeme düşmüştü. Ve o süreç adeta yumak gibi çözülmeye başladı. Dilan Polat soruşturması kapsamında şuanda 12 fenomenle ilgili olarak mal varlıklarına el konulma kararı geldi.

Bunun dışında da 2 ayrı soruşturmasına konu olan ve yine fenomen olarak tabir edilen kişilerle ilgili yine soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konuldu. Ve toplamda 14 fenomenin mal varlığına el konuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN: HUKUKSUZLUK YAPAN CEZASINI ÇEKER

Bugün Başkan Erdoğan sorulan bir soru üzerine bu konu hakkında ilk kez konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştiren Başkan Erdoğan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan "Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker." dedi.