İYİ Parti'de üst üste istifa depremi! Mithat Solgun Akşener'i hedef aldı: Bitmek bilmeyen ego...
Taciz ve para transferi iddialarıyla çalkalanan ve CHP ile yeniden pazarlık masasına oturan İYİ Parti'de istifalar da üst üste geliyor. Son olarak İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mithat Solgun yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyururken "Bitmek bilmeyen egolarıyla, kişisel hırs ve çekişmeleriyle, havaya girip kendilerini dev aynasında gören tavırlarıyla bitme noktasına getirdiler." dedi. İşte detaylar...
Son olarak İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
KURUCU ÜYEDEN AYRILIK KARARI
Geçmiş dönemde MHP İl Başkanlığı görevini yürüten ve istifa ederek İYİ Parti'nin Adıyaman kurucular kurulunda yer alan Mithat Solgun, İYİ Parti'den istifa etti.
BİTMEK BİLMEYEN EGO...
Mithat Solgun açıklamasında, "Daha partileşmeden Türkiye'nin gündemine oturan, her kesimden büyük bir vatandaş kitlesinin ve toplumsal muhalefetin umudu haline gelen bir partiyi, bitmek bilmeyen egolarıyla, kişisel hırs ve çekişmeleriyle, havaya girip kendilerini dev aynasında gören tavırlarıyla bitme noktasına getirdiler." dedi.
İşte Solgun'un açıklamalarının devamı:
"MİLLETİN KREDİSİNİ HOVARDACA HARCADILAR"
Milletin kendilerine açtığı sınırsız krediyi hovardaca harcadılar. Yola çıktıklarını yolda buldukları ile değiştirdiler. Kısacası kendilerine umut bağlayan milyonlarca vatandaşın saf, temiz halisane duygu ve beklentilerine yazık ettiler.
"BÜYÜK UMUTLARIM VARDI AMA..."
Bunca yaşananlardan sonra şahsen İYİ Parti'de sade bir üye olarak bile kalmayı doğru bulmuyoruz. Ziyadesiyle huzursuz ve rahatsızız. Daha fazla ayrıntıya girmeden, büyük umutlarla, büyük bir beklenti ile üye olduğum İYİ Partiden bugün itibarıyla istifa ediyorum.
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