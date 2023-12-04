İYİ Parti’de üst üste istifa depremi! Mithat Solgun Akşener’i hedef aldı: Bitmek bilmeyen ego...

KURUCU ÜYEDEN AYRILIK KARARI

Geçmiş dönemde MHP İl Başkanlığı görevini yürüten ve istifa ederek İYİ Parti'nin Adıyaman kurucular kurulunda yer alan Mithat Solgun, İYİ Parti'den istifa etti.

BİTMEK BİLMEYEN EGO...

Mithat Solgun açıklamasında, "Daha partileşmeden Türkiye'nin gündemine oturan, her kesimden büyük bir vatandaş kitlesinin ve toplumsal muhalefetin umudu haline gelen bir partiyi, bitmek bilmeyen egolarıyla, kişisel hırs ve çekişmeleriyle, havaya girip kendilerini dev aynasında gören tavırlarıyla bitme noktasına getirdiler." dedi.