Türkiye'de elektrik iletimine finansman hazırlığı! 750 milyon dolarlık dev bütçe
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Net Sıfır Emisyon'a Yeni Hedefler: Güneş, Rüzgar ve Akıllı Şebekelerle Türkiye'yi Dönüştürmek" başlıklı panelde konuştu. Lopez, "Dünya Bankası olarak Türkiye için 750 milyon doları bulabilecek yeni bir operasyonun hazırlıklarına şimdiden başladık" dedi.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'de elektrik iletim alanında 750 milyon doları bulabilecek yeni bir finansman operasyonu hazırlıklarına başladıklarını söyledi.
"TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE ETMEK İSTİYOR"
Lopez, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Dünya Bankası tarafından düzenlenen "Net Sıfır Emisyon'a Yeni Hedefler: Güneş, Rüzgar ve Akıllı Şebekelerle Türkiye'yi Dönüştürmek" başlıklı panelde konuştu.
"Türkiye'nin 12 yılda 60 gigavat yenilenebilir enerji üretim kapasitesi kuracağını duyurması çok güzel bir haber." diyen Lopez, bunun sadece soyut taahhüt olmadığını, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele etmek istediği anlamına geldiğini belirtti.
TÜRKİYE'NİN YENİLEBİLİR ENERJİ GÜCÜ 3 KATINA ÇIKACAK
Lopez, Türkiye'nin karbondan arınmaya yardımcı olacak pragmatik bir plan hazırladığına işaret ederek, böylece Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünü 12 yıllık dönemde 3 katına çıkaracağını anlattı.
Söz konusu programın üretim, iletim ve dağıtımı hesaba katıldığında 12 yılda yaklaşık 100 milyar dolara mal olacağına dikkati çeken Lopez, 60-75 milyar dolarlık bir üretim, 10 milyar dolarlık bir iletim ve 8-10 milyar dolarlık dağıtım içereceğini ifade etti.
Lopez, Türkiye'nin bugünkü Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 10'u civarında olacak bir plan hazırladığını, bunun gelişmekte olan dünyada yenilenebilir kurulum için hazırlanan en büyük programlardan biri olduğunu vurguladı.
DÜNYA BANKASI'NDAN TÜRKİYE'YE FİNANSMAN HAZIRLIĞI
"Dünya Bankası olarak çalışacağımız alan iletim kısmı." diyen Lopez, "750 milyon doları bulabilecek yeni bir operasyonun hazırlıklarına şimdiden başladık." ifadesini kullandı.
Lopez, elektrik iletim operasyonunun hassas bir konu olduğunu ve zaman alacağını belirterek, Türkiye ile birlikte çalıştıklarını ve ülkenin çok sağlam bir plan hazırladığını anlattı.
Planın 10 milyar dolarının kamu, 90 milyar dolarının özel yatırımlardan oluşacağını anımsatan Lopez, "Diğer çok taraflı kalkınma bankalarıyla işbirliğinin kritik olacağını düşünüyorum." dedi.
Lopez, Dünya Bankasının Türkiye'yi toplam kurulu kapasitenin yüzde 55'ini oluşturan yenilenebilir enerji konusundaki olağanüstü başarısından dolayı tebrik ettiğini, ülkenin 2035'e kadar 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi ekleyerek yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırma kararını da olumlu karşıladıklarını dile getirdi.
Açılışında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın video mesajı paylaşılan panelde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilir İş ve Altyapı Direktörü Gianpiero Nacci, Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki gelişmeler konusunda görüşlerini paylaştı.
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