Son dakika: Terör örgütü PKK sevici Şebnem Korur Fincancı başkanlıktan alındı! İşte mahkemenin gerekçeli kararı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Meslek Odasının faaliyet amacı ve Fincancı'nın başkanlık sıfatını kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanarak illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiğini ifade ederek mevcut yönetimin görevden alınmaları talebiyle davaname hazırladı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi Yönetimi, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alındı.

PKK sempatizanlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK terör örgütün yayın organında hükümete karşı algı yapılan yayına katılarak Türk ordusunun teröristlere karşı kimyasal silah kullandığını söyledi. Açıklamaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, Rasime Şebnem Korur hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.