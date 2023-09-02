Kandil sevici Şebnem Korur Fincancı yine TSK’yı hedef aldı! Leş sürüsü PKK’lılarla Mehmetçiği bir tuttu

PKK'YA ÖLÜM KUSAN SİHA'LARI HEDEF ALDI

SİHA'ların sınır ötesi operasyonlarda gösterdiği üstün başarıyı hazmedemeyen Fincancı, PKK'ya yönelik operasyonlarda kullanılan zırhlı araçları da hedef aldı.



PKK'nın sözcüsü gibi hareket eden Fincancı, "Toplumun insansız hava araçlarını olumladığı koşullarda, zırhlı araçları alkışladığı yerde bundan rahatsız olunmadığı durumda kalıcı bir barış tesis etmek de olanaklı değil" diyerek örgüt elebaşları ile ağız birliği yaptı.

Bilindiği üzere 14-28 Mayıs döneminde Kemal Kılıçdaroğlu ve 8'li koalisyon için oy dilenen PKK elebaşları, SİHA'lar yüzünden inlerinden başlarını çıkaramadıklarını itiraf etmiş, "Erdoğan fırsat buldukça bizi vuruyor, iktidarın ilk hedefi biz olacağız" demişti.

PKK MEDYASI AKLADI: BARIŞ MÜCADELESİNİN ÖNEMLİ İSMİ

Fincancı'nın SİHA'ları hedef alan sözleri PKK medyasında da genişçe yer buldu.