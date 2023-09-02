Kandil sevici Şebnem Korur Fincancı yine TSK’yı hedef aldı! Leş sürüsü PKK’lılarla Mehmetçiği bir tuttu
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kimyasal iftirası atan Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı yeni bir skandala daha imza attı. Fincancı TSK’nın PKK’ya yönelik üstün sınır ötesi operasyonlarının hazımsızlığını dışa vurdu. Fincancı, “Toplumun insansız hava araçlarını olumladığı koşullarda, zırhlı araçları alkışladığı yerde bundan rahatsız olunmadığı durumda kalıcı bir barış tesis etmek de olanaklı değil" diyerek örgüt elebaşlarına şovunu yaptı. "Ölenin hepimizin çocukları olduğunu birlikte değerlendirip birlikte mücadele etmek zorundayız" diyen Fincancı leşleri sarı torbalarda gezen PKK'lılarla aziz Mehmetçik'i aynı kefeye koydu.
Terörle organik bağı olan, teröristlere her fırsatta arka çıkan PKK ile ağız birliği yapmaktan geri durmayan CHP'nin savunucusu Şebnem Korur Fincancı'nın skandallarının ardı arkası kesilmiyor.
Daha önce şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal' silah iftirası atan Fincancı, geride bıraktığımız gün de köşeye sıkışan PKK terör örgütünü aklamak için kolları sıvadı.
PKK'YA ÖLÜM KUSAN SİHA'LARI HEDEF ALDI
SİHA'ların sınır ötesi operasyonlarda gösterdiği üstün başarıyı hazmedemeyen Fincancı, PKK'ya yönelik operasyonlarda kullanılan zırhlı araçları da hedef aldı.
PKK'nın sözcüsü gibi hareket eden Fincancı, "Toplumun insansız hava araçlarını olumladığı koşullarda, zırhlı araçları alkışladığı yerde bundan rahatsız olunmadığı durumda kalıcı bir barış tesis etmek de olanaklı değil" diyerek örgüt elebaşları ile ağız birliği yaptı.
Bilindiği üzere 14-28 Mayıs döneminde Kemal Kılıçdaroğlu ve 8'li koalisyon için oy dilenen PKK elebaşları, SİHA'lar yüzünden inlerinden başlarını çıkaramadıklarını itiraf etmiş, "Erdoğan fırsat buldukça bizi vuruyor, iktidarın ilk hedefi biz olacağız" demişti.
PKK MEDYASI AKLADI: BARIŞ MÜCADELESİNİN ÖNEMLİ İSMİ
Fincancı'nın SİHA'ları hedef alan sözleri PKK medyasında da genişçe yer buldu.
Kandil'in güdümünde yayın yapan PKK kanalları Şebnem Korur Fincancı'yı "Barış mücadelesinin en önemli isimlerinden biri" olarak akladı.
İMHA EDİLEN PKK'LILAR İÇİN AĞIT YAKTI
Fincancı "Aslolanın barış olduğu, ölenin hepimizin çocukları olduğunu birlikte değerlendirip birlikte mücadele etmek zorundayız" sözleriyle de imha edilen PKK'lılarla aziz Mehmetçik'i bir tuttu.
FETÖ - CHP - HDPKK 'FİNCAN' TOKUŞTURDU!
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklaması sonrası "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 27 Ekim 2022'de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2023'ün başlarında 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edimişti.
FETÖ, CHP, HDPKK ve fondaş medya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alenen iftira atan Fincancı'ya sahip çıkmıştı.
CHP'li Özgür Özel, gözaltı kararına ilişkin "Asla kabul edilemez." derken firari FETÖ'cüler ise, "Fincan yalnız değildir" paylaşımları yapmıştı. HDPKK'lı Mithat Sancar, TTB binasında giderek 'özgürlük' istemişti.
Fincancı'ya sahip çıkan isimlerden biri de CHP'nin Kanas Canan'ı idi.
Fincancı'nın evinde bulunan kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabına ilişkin paylaşım yapan Kaftancıoğlu, emniyet güçlerini skandal sözlerle hedef alıp, "Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir" demişti.
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