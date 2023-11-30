Terör sevicilere geçit yok! Şebnem Korur Fincancı ile merkez konseyi üyeleri mahkeme kararıyla görevden alındı

FİNCANCI'NIN SKANDALLARI

Teröristlere her fırsatta arka çıkan PKK ile ağız birliği yapmaktan geri durmayan Şebnem Korur Fincancı'nın skandalları saymakla bitmiyor. Daha önce şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal' silah iftirası atan Fincancı geçtiğimiz eylül ayında PKK terör örgütünü aklamak için kolları sıvadı.

PKK'YA ÖLÜM KUSAN SİHA'LARI HEDEF ALDI

SİHA'ların sınır ötesi operasyonlarda gösterdiği üstün başarıyı hazmedemeyen Fincancı, PKK'ya yönelik operasyonlarda kullanılan zırhlı araçları da hedef aldı.



PKK'nın sözcüsü gibi hareket eden Fincancı, "Toplumun insansız hava araçlarını olumladığı koşullarda, zırhlı araçları alkışladığı yerde bundan rahatsız olunmadığı durumda kalıcı bir barış tesis etmek de olanaklı değil" diyerek örgüt elebaşları ile ağız birliği yaptı.

İMHA EDİLEN PKK'LILAR İÇİN AĞIT YAKTI

Fincancı "Aslolanın barış olduğu, ölenin hepimizin çocukları olduğunu birlikte değerlendirip birlikte mücadele etmek zorundayız" sözleriyle de imha edilen PKK'lılarla aziz Mehmetçik'i bir tuttu.

FETÖ - CHP - HDPKK 'FİNCAN' TOKUŞTURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklaması sonrası "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 27 Ekim 2022'de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2023'ün başlarında 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edimişti.



FETÖ, CHP, HDPKK ve fondaş medya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alenen iftira atan Fincancı'ya sahip çıkmıştı.

O dönem henüz CHP Genel Başkanı olmayan Özgür Özel, gözaltı kararına ilişkin "Asla kabul edilemez." derken firari FETÖ'cüler ise, "Fincan yalnız değildir" paylaşımları yapmıştı. HDPKK'lı Mithat Sancar, TTB binasında giderek 'özgürlük' istemişti.