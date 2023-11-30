Terör sevicilere geçit yok! Şebnem Korur Fincancı ile merkez konseyi üyeleri mahkeme kararıyla görevden alındı
Terör sevici Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile merkez konseyi üyeleri mahkeme kararıyla görevden alındı. Geçtiğimiz günlerde önce PKK'lı Pervin Chakar'ın elini öpen Özgür Özel, dün de TSK'ya iftira atan Şebnem Korkuk Fincancı'yı CHP Genel Merkezi'nde ağırlamıştı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı.
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı.
Hakim, bu celsede dosyanın karara bağlanacağını belirterek, avukatlara söz verdi.
Avukatlar, Başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Davalıların beyanlarının ardından duruşmaya karar için ara verildi.
Aranın ardından kararını açıklayan hakim, davanın Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usülden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.
Görevden alınan yönetim kurulu yerine, Erzurum, Malatya, Konya, Denizli ve Samsun tabipler odası başkanlarının atandığı öğrenildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
TTB Başkanı Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.
TSK'YA İFTİRA ATAN ŞEBNEM KORUR FİNANCI 'ÖZEL' AĞIRLANMIŞTI
Özgür Özel, her fırsatta TSK'ya iftira atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile görüşmüştü.
CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki TTB Merkez Konsey Üyelerini, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti." ifadelerine yer verilmişti.
Söz konusu görüşme sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
FİNCANCI'NIN SKANDALLARI
Teröristlere her fırsatta arka çıkan PKK ile ağız birliği yapmaktan geri durmayan Şebnem Korur Fincancı'nın skandalları saymakla bitmiyor. Daha önce şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal' silah iftirası atan Fincancı geçtiğimiz eylül ayında PKK terör örgütünü aklamak için kolları sıvadı.
PKK'YA ÖLÜM KUSAN SİHA'LARI HEDEF ALDI
SİHA'ların sınır ötesi operasyonlarda gösterdiği üstün başarıyı hazmedemeyen Fincancı, PKK'ya yönelik operasyonlarda kullanılan zırhlı araçları da hedef aldı.
PKK'nın sözcüsü gibi hareket eden Fincancı, "Toplumun insansız hava araçlarını olumladığı koşullarda, zırhlı araçları alkışladığı yerde bundan rahatsız olunmadığı durumda kalıcı bir barış tesis etmek de olanaklı değil" diyerek örgüt elebaşları ile ağız birliği yaptı.
İMHA EDİLEN PKK'LILAR İÇİN AĞIT YAKTI
Fincancı "Aslolanın barış olduğu, ölenin hepimizin çocukları olduğunu birlikte değerlendirip birlikte mücadele etmek zorundayız" sözleriyle de imha edilen PKK'lılarla aziz Mehmetçik'i bir tuttu.
FETÖ - CHP - HDPKK 'FİNCAN' TOKUŞTURDU
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklaması sonrası "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 27 Ekim 2022'de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2023'ün başlarında 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edimişti.
FETÖ, CHP, HDPKK ve fondaş medya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alenen iftira atan Fincancı'ya sahip çıkmıştı.
O dönem henüz CHP Genel Başkanı olmayan Özgür Özel, gözaltı kararına ilişkin "Asla kabul edilemez." derken firari FETÖ'cüler ise, "Fincan yalnız değildir" paylaşımları yapmıştı. HDPKK'lı Mithat Sancar, TTB binasında giderek 'özgürlük' istemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? Alibey, Ömerli, Elmalı barajı...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 1 Aralık 2023 Ankara'da okullar tatil edildi mi? MEB - Valilik açıklamaları...
- PA 10 bin polis alımı ne zaman? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI İZLE! 30 Kasım 2023 Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri...
- FB MAÇI CANLI İZLE! 30 Kasım 2023 Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek 2023?
- Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- TOKİ 7 ilde aylık 4.181 TL taksitle ev sahibi yapıyor! %25 peşinat+120 ay vade için kimliğinizle başvurun! 2+1, 3+1 daireler 1.522.775 TL...
- Nordsjaelland Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz izlenir mi? Nordsjaelland-FB mücadelesi muhtemel 11'ler
- Kıdem tazminatı değişiyor, hesaplama sil baştan yapıldı! 399.380,54 TL ödeme: 2024'te maaşa göre kim ne kadar alacak? 1-3-5-10-15-20 YIL...
- Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayları 2024 başlangıçları hangi tarihte? İşte Diyanet kandil ve dini günler takvimi...
- Çalışan emekliye 5.000 TL ikramiye sorgulama ekranı 2023 | 4 milyon emeklinin ikramiye ödeme takvimi belli oldu mu? Meclis sonrası Tahsis numarasına göre...