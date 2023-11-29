CHP aynı tas aynı hamam! Pervin Chakar’dan sonra yeni skandal: Özgür Özel TSK’ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı’yı ağırladı

İMHA EDİLEN PKK'LILAR İÇİN AĞIT YAKTI

Fincancı "Aslolanın barış olduğu, ölenin hepimizin çocukları olduğunu birlikte değerlendirip birlikte mücadele etmek zorundayız" sözleriyle de imha edilen PKK'lılarla aziz Mehmetçik'i bir tuttu.

FETÖ - CHP - HDPKK 'FİNCAN' TOKUŞTURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklaması sonrası "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 27 Ekim 2022'de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2023'ün başlarında 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edimişti.



FETÖ, CHP, HDPKK ve fondaş medya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alenen iftira atan Fincancı'ya sahip çıkmıştı.

O dönem henüz CHP Genel Başkanı olmayan Özgür Özel, gözaltı kararına ilişkin "Asla kabul edilemez." derken firari FETÖ'cüler ise, "Fincan yalnız değildir" paylaşımları yapmıştı. HDPKK'lı Mithat Sancar, TTB binasında giderek 'özgürlük' istemişti.