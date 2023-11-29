29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP aynı tas aynı hamam! Pervin Chakar'dan sonra yeni skandal: Özgür Özel TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'yı ağırladı

CHP aynı tas aynı hamam! Pervin Chakar'dan sonra yeni skandal: Özgür Özel TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'yı ağırladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
ABONE OL
CHP aynı tas aynı hamam! Pervin Chakar’dan sonra yeni skandal: Özgür Özel TSK’ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı’yı ağırladı

Ekrem İmamoğlu ile beraber "değişim" sloganıyla yola çıkarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, koltuğa oturduğu günden bu yana CHP'de değişen bir şey olmadığını attığı adımlarla gösterdi. Önce PKK'lı Pervin Chakar'ın elini öpen Özel, şimdi de TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'yı CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu i13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı. Ancak Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olsa da koltuk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında...

CHP'DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Özel ve İmamoğlu "Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etse de CHP'nin benimsediği siyaset tarzında bir değişiklik olmadı.

SELO'YA KAVALA'YA SELAM ÇAKTI TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Öyle ki Özel kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı. Özel takip eden süreçte HDP'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.

Skandalı daha da ileri götüren CHP'nin yeni genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek el öpmesini savundu.

TSK DÜŞMANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI İLE GÖRÜŞTÜ
Özgür Özel bugün ise her fırsatta TSK'ya iftira atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki TTB Merkez Konsey Üyelerini, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu görüşme sosyal medyada büyük tepki çekti.

FİNCANCI'NIN SKANDALLARI
Teröristlere her fırsatta arka çıkan PKK ile ağız birliği yapmaktan geri durmayan Şebnem Korur Fincancı'nın skandalları saymakla bitmiyor. Daha önce şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal' silah iftirası atan Fincancı geçtiğimiz eylül ayında PKK terör örgütünü aklamak için kolları sıvadı.

PKK'YA ÖLÜM KUSAN SİHA'LARI HEDEF ALDI
SİHA'ların sınır ötesi operasyonlarda gösterdiği üstün başarıyı hazmedemeyen Fincancı, PKK'ya yönelik operasyonlarda kullanılan zırhlı araçları da hedef aldı.

PKK'nın sözcüsü gibi hareket eden Fincancı, "Toplumun insansız hava araçlarını olumladığı koşullarda, zırhlı araçları alkışladığı yerde bundan rahatsız olunmadığı durumda kalıcı bir barış tesis etmek de olanaklı değil" diyerek örgüt elebaşları ile ağız birliği yaptı.

Bilindiği üzere 14-28 Mayıs döneminde Kemal Kılıçdaroğlu ve 8'li koalisyon için oy dilenen PKK elebaşları, SİHA'lar yüzünden inlerinden başlarını çıkaramadıklarını itiraf etmiş, "Erdoğan fırsat buldukça bizi vuruyor, iktidarın ilk hedefi biz olacağız" demişti.

PKK MEDYASI FİNCANCI'YI AKLADI: BARIŞ MÜCADELESİNİN ÖNEMLİ İSMİ
Fincancı'nın SİHA'ları hedef alan sözleri PKK medyasında da genişçe yer buldu.

Kandil'in güdümünde yayın yapan PKK kanalları Şebnem Korur Fincancı'yı "Barış mücadelesinin en önemli isimlerinden biri" olarak akladı.

İMHA EDİLEN PKK'LILAR İÇİN AĞIT YAKTI
Fincancı "Aslolanın barış olduğu, ölenin hepimizin çocukları olduğunu birlikte değerlendirip birlikte mücadele etmek zorundayız" sözleriyle de imha edilen PKK'lılarla aziz Mehmetçik'i bir tuttu.

FETÖ - CHP - HDPKK 'FİNCAN' TOKUŞTURDU
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklaması sonrası "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 27 Ekim 2022'de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2023'ün başlarında 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edimişti.

FETÖ, CHP, HDPKK ve fondaş medya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alenen iftira atan Fincancı'ya sahip çıkmıştı.

O dönem henüz CHP Genel Başkanı olmayan Özgür Özel, gözaltı kararına ilişkin "Asla kabul edilemez." derken firari FETÖ'cüler ise, "Fincan yalnız değildir" paylaşımları yapmıştı. HDPKK'lı Mithat Sancar, TTB binasında giderek 'özgürlük' istemişti.

Özel’den el öpme savunması: Pişman değilim ÖZEL'DEN EL ÖPME SAVUNMASI: PİŞMAN DEĞİLİM

Kandil sevici Fincancı yine TSK’yı hedef aldı! KANDİL SEVİCİ FİNCANCI YİNE TSK'YI HEDEF ALDI!
Fincancı’dan tahliye sonrası yeni skandal FİNCANCI'DAN TAHLİYE SONRASI YENİ SKANDAL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA