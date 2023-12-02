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Bitlis merkezli 9 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 88 BTÖ mensubu şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
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Bitlis merkezli 9 ilde ’Kahramanlar’ operasyonu: 88 BTÖ mensubu şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 88 BTÖ mensubu şüpheli şahıs yakalandı." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Kahramanlar operasyonları kapsamında, 88 bölücü terör örgütü (BTÖ) şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "BTÖ'ye üye olma, yardım-yataklık etme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik operasyonlar başlatıldı.

Bitlis merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık ettikleri, terörizme finansman sağladıkları tespit edilen 88 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 5 AK-47 tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Bitlis Valiliğimiz ve Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından Bitlis merkezli, Van, Siirt, İstanbul, Mersin, Muğla, Adana, Mardin ve Düzce'de olmak üzere toplam 113 adrese yönelik yapılan Kahramanlar operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı."

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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