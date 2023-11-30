Son dakika! MİT'te kritik operasyon: PKK'nın "tünelcisi" Mehmet Akin öldürüldü
Son dakika | Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK'nın tünel yapım çalışmalarında yer alan "Harun Egid" kod adlı Mehmet Akin’i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir çok terör saldırında parmağı olan Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı hazırlığında olduğu ifade edildi.
SON DAKİKA... MİT, Pençe operasyonlarının sürdüğü, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen "Harun Egid" kod adlı PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de terör örgütü tarafından sabotaj eğitimi verilen terörist Mehmet Akin, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırılarda yer aldı.
TSK'YA SALDIRI PLANI ÇÖKERTİLDİ
Hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.
MİT, PKK'LI ALÇAĞIN FİŞİNİ ÇEKTİ
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saklandığı belirlenen terörist, MİT'in önleyici nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nordsjaelland Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz izlenir mi? Nordsjaelland-FB mücadelesi muhtemel 11'ler
- Kıdem tazminatı değişiyor, hesaplama sil baştan yapıldı! 399.380,54 TL ödeme: 2024'te maaşa göre kim ne kadar alacak? 1-3-5-10-15-20 YIL...
- Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayları 2024 başlangıçları hangi tarihte? İşte Diyanet kandil ve dini günler takvimi...
- Çalışan emekliye 5.000 TL ikramiye sorgulama ekranı 2023 | 4 milyon emeklinin ikramiye ödeme takvimi belli oldu mu? Meclis sonrası Tahsis numarasına göre...
- MTV ÖDEME EKRANI gib.gov.tr | Ek MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman, ödemeler saat kaçta bitiyor, ne kadar kaç TL?
- SMS kargo dolandırıcılığı nedir, gelen linke tıklarsan ne olur? Telefona gelen b050 sms kodu ne anlama geliyor? ADABEYAN mesajı nedir, dolandırıcı mı?
- 1999-2008-2009 tarihlerine 6 yıl erken emeklilik! SGK fırsat kapısını araladı! 2160 günle...
- Taşerona kadro torbadan çıktı! 4D'li 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman çıkacak? Meclis damgayı basacak
- ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
- Memura 3600 ek gösterge artışı! %50 zamda ilave çifte kazanç müjdesi! Öğretmen, hemşire, avukat, polis maaşına...
- MEB'den son dakika müfredat kararı! Binlerce öğrenci için değişiklik! Derslerde artık...
- 23.918.074 kişi Mars'a gidiyor! NASA "Send your name" butonunu açtı! Türkiye'den binlerce kişi başvurdu