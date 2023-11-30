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Son dakika! MİT'te kritik operasyon: PKK'nın "tünelcisi" Mehmet Akin öldürüldü

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Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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Son dakika! MİT’te kritik operasyon: PKK’nın tünelcisi Mehmet Akin öldürüldü

Son dakika | Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK'nın tünel yapım çalışmalarında yer alan "Harun Egid" kod adlı Mehmet Akin’i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir çok terör saldırında parmağı olan Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı hazırlığında olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA... MİT, Pençe operasyonlarının sürdüğü, Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen "Harun Egid" kod adlı PKK/KCK'lı terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de terör örgütü tarafından sabotaj eğitimi verilen terörist Mehmet Akin, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

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Hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

MİT, PKK'LI ALÇAĞIN FİŞİNİ ÇEKTİ

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saklandığı belirlenen terörist, MİT'in önleyici nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon MİT'TEN KUZEY IRAK'TA NOKTA OPERASYON

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