Pembe odada ölüm randevusu! MİT’ten film gibi operasyon! PKK elebaşısı böyle öldürüldü

AJANLAR KILIK DEĞİŞTİRDİ

Hürriyet'in ulaştığı detaylara göre, Ocaklı'nın yerini belirlemek için MİT'in saha ajanları terör örgütü PKK'nın sözde kalelerinden Suriye'nin Kobani bölgesine sızdı. Yerel kıyafetler giyen ve örgüt üyesi gibi davranan ajanlar, teröristi takibe başladı. Ancak sürekli kılık ve yer değiştirmesi nedeniyle operasyon için uygun yer ve zaman oluşmadı. Ocaklı'nın örgütün kadın yöneticilerinden H.A. ile yasak aşk yaşadığını belirleyen saha ajanları, bu sefer her ikisini de takibe başladı.