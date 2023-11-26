26 Kasım 2023, Pazar
PKK'lı alçaklar TSK'ya karşı ABD yapımı silahları kullanıyor! İşte o fotoğraflar…
Terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik saldırılarında ABD yapımı piyade tüfeklerini çokça kullanmaları dikkati çekiyor. Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda, bir mağarayı sığınak olarak kullanan teröristlerden 9 kişilik bir grubun TSK'ya saldırı öncesi hazırlıkları gösterildi. İşte fotoğraflar…
Giriş Tarihi: 26.11.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 11:24
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