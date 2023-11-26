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PKK'lı alçaklar TSK'ya karşı ABD yapımı silahları kullanıyor! İşte o fotoğraflar…

Terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik saldırılarında ABD yapımı piyade tüfeklerini çokça kullanmaları dikkati çekiyor. Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda, bir mağarayı sığınak olarak kullanan teröristlerden 9 kişilik bir grubun TSK'ya saldırı öncesi hazırlıkları gösterildi. İşte fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 26.11.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 11:24
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PKK’lı alçaklar TSK’ya karşı ABD yapımı silahları kullanıyor! İşte o fotoğraflar…

Irak'ın kuzeyindeki TSK varlığını hedef aldıklarını söyleyen gruptakilerden çoğunun elinde ABD yapımı M16 ve M4 gibi hafif piyade tüfekleri ile termal dürbünler olduğu görüldü.

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PKK’lı alçaklar TSK’ya karşı ABD yapımı silahları kullanıyor! İşte o fotoğraflar…

ABD, Suriye'de DEAŞ'la mücadele altında 2015 yılından itibaren giderek artan şekilde örgütün Suriye uzantısına yoğun silah ve mühimmat transfer etmeye devam etti.

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PKK’lı alçaklar TSK’ya karşı ABD yapımı silahları kullanıyor! İşte o fotoğraflar…

Amerikan yönetimi, Türkiye'nin sert tepkileri karşısında silah, ekipman ve mühimmatın Türkiye'ye karşı kullanılmayacağı, Suriye'den çıkmayacağı ve PKK/KCK unsurlarına geçmesine izin vermeyeceği teminatını yinelemişti.

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PKK’lı alçaklar TSK’ya karşı ABD yapımı silahları kullanıyor! İşte o fotoğraflar…

Türkiye ise YPG'nin PKK'yla organik bir bütün olduğu ve silahların dolaşımının kontrol altında tutulacağının sözünün gerçekçi olmadığı konusunda uyarmaya devam etmişti.

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PKK’lı alçaklar TSK’ya karşı ABD yapımı silahları kullanıyor! İşte o fotoğraflar…

ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye askeri yardımlarını istikrarlı şekilde sürdürüyor.