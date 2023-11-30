Savcı MİT TIR’ları davasında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında ceza istedi

"YAYIN YASAĞINA RAĞMEN FETÖ MENSUPLARINCA GÖRÜNTÜLER İFŞA EDİLDİ"

Mütalaada, durdurulan TIR'lardaki malzemelerin kamera kaydı ve fotoğraf çekiminin örgüt mensuplarınca yapıldığı, dönemin soruşturma makamları ve kolluk görevlilerinden başka kişilerin görüntülere ulaşma yetkisinin bulunmadığı belirtilerek Adana Sulh Ceza Hakimliği'nce 14 Ocak 2014'te yayın yasağı konulduğu vurgulandı. Ayrıca İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 29 Mayıs 2014 tarihinde haber içeriklerine erişimin engellenmesine hükmedildiği, yayın yasağına rağmen FETÖ/PDY mensuplarının ulusal güvenlik ve devlet sırrı kapsamında kalan bu görüntüleri yayınlayarak ifşa edildiği kaydedildi.

"SANIK TARAFINDAN YAYINLANAN HABERİN BASIN HÜRRİYETİ KAPSAMINDA BULUNMADIĞI"

Basın Kanunu'nun 3. maddesine göre basın özgürlüğünün sınırsız olmadığı, milli güvenlik, kamu düzeni, toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının önlenmesi amacıyla sınırlanabileceğinin öngörüldüğü ifade edilen mütalaada, sanık tarafından yayınlanan haberin gazetecilik faaliyeti ve basın hürriyeti kapsamında bulunmadığı ifade edildi.

Mütalaada, TIR durdurulması olayıyla ilgili olarak soruşturma sürecindeki yargı ve kolluk görevlilerinin daha sonra tutuklandıkları, bu durumun basın yayın organlarında çokça yayınlandığı, operasyonun FETÖ/ PDY faaliyeti olduğunun dile getirildiği, operasyonun FETÖ/ PDY tarafından yapıldığına vakıf olmamanın hayatın olağan akışına aykırı olduğu da belirtildi.