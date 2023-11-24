MİT "Yargı Raporu" iddiasına nokta koydu! Resmi yazı ile yanıt

SAVCILIK MİT'E SORDU

Şardan'ın avukatlarının yaptığı itiraz üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Şardan'ın tahliyesine karar verdi. 5 gün tutuklu kalan Şardan tahliye edildi. Başta Şardan olmak üzere birçok isim böyle bir raporun olduğunu iddia edip yargıyı lekeleme gayreti içerisine girişti.