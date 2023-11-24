24 Kasım 2023, Cuma
MİT "Yargı Raporu" iddiasına nokta koydu! Resmi yazı ile yanıt
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı'na sunulduğu belirtilen "yargı raporu" ile ilgili iddialar boş çıktı. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladığı resmi yazıda böyle bir rapor olmadığını bildirdi. Soruşturma dosyasına girecek resmi yazı, gazeteci Tolga Şardan hakkında yürütülen soruşturma dosyasının da delillerinden olacak.
Giriş Tarihi: 24.11.2023 07:30
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