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MİT "Yargı Raporu" iddiasına nokta koydu! Resmi yazı ile yanıt

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı'na sunulduğu belirtilen "yargı raporu" ile ilgili iddialar boş çıktı. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladığı resmi yazıda böyle bir rapor olmadığını bildirdi. Soruşturma dosyasına girecek resmi yazı, gazeteci Tolga Şardan hakkında yürütülen soruşturma dosyasının da delillerinden olacak.

Giriş Tarihi: 24.11.2023 07:30
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MİT Yargı Raporu iddiasına nokta koydu! Resmi yazı ile yanıt

Bir internet haber sitesinde gazeteci Tolga Şardan tarafından 31 Ekim'de "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporunda neler var?" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

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MİT Yargı Raporu iddiasına nokta koydu! Resmi yazı ile yanıt

Savcılık, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirildiğini belirtti. Gazeteci Tolga Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevki gerçekleşe Tolga Şardan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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MİT Yargı Raporu iddiasına nokta koydu! Resmi yazı ile yanıt

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMA YAPTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tolga Şardan'ın kaleme aldığı, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı 31 Ekim tarihli yazısı dezenformasyon içerdiğini, MİT'in iddia edildiği gibi bir raporunun bulunmadığını açıkladı.

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MİT Yargı Raporu iddiasına nokta koydu! Resmi yazı ile yanıt

SAVCILIK MİT'E SORDU
Şardan'ın avukatlarının yaptığı itiraz üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Şardan'ın tahliyesine karar verdi. 5 gün tutuklu kalan Şardan tahliye edildi. Başta Şardan olmak üzere birçok isim böyle bir raporun olduğunu iddia edip yargıyı lekeleme gayreti içerisine girişti.

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MİT Yargı Raporu iddiasına nokta koydu! Resmi yazı ile yanıt

SABAH, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bir detaya ulaştı.