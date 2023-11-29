29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ticaret Bakanlığı ve MİT'ten operasyon: Hatay'da 1,2 ton uyuşturucu hap ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı ve MİT'ten operasyon: Hatay'da 1,2 ton uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
ABONE OL
Ticaret Bakanlığı ve MİT’ten operasyon: Hatay’da 1,2 ton uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika...  Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 1 ton 197 kilogram captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda olayla bağlantılı olan 3 kişi gözaltına alındı.

Bakan Ömer Bolat, operasyona ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonlarına hız kesmeden devam ettiğini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit işlem gören bir konteynerde 1 ton 197 kilogram ve yaklaşık 500 milyon lira değerinde captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı'mız (MİT) ile ortak genişletilen operasyon neticesinde olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak uyuşturucuyla mücadelede sadece ülkemizde değil, bölgesel çapta da uyuşturucu şebekelerine göz açtırmıyoruz."

Bolat, kaçakçılıkla mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha sergileyen Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ederek başarıyla gerçekleşen operasyona katkı sunan MİT'e teşekkür etti.

62 kişi ile 20 kurumun mal varlığı donduruldu 62 KİŞİ İLE 20 KURUMUN MAL VARLIĞI DONDURULDU
İşte PKK’nın elindeki ABD silahları İŞTE PKK'NIN ELİNDEKİ ABD SİLAHLARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA