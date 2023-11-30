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Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 27 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2023
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Van’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 27 gözaltı

Van'da polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

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