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Başkan Erdoğan BAE'e gidiyor! İklim Zirvesi'nde kritik görüşmeler olacak! Ana gündem Gazze...

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Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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Başkan Erdoğan BAE’e gidiyor! İklim Zirvesi’nde kritik görüşmeler olacak! Ana gündem Gazze...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dubai'de düzenlenecek İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru yola çıktı. Erdoğan zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak ve bu görüşmelerde Gazze'deki son durumu değerlendirilecek. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere BAE'e doğru yola çıktı.

Başkan Erdoğan 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

"DÜNYA İKLİM EYLEMİ ZİRVESİ"

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

ÇOK SAYIDA KRİTİK KONU ELE ALINACAK

Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere, çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanmakta. Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülmekte.

Başkan Erdoğan BAE’ye gidiyor BAŞKAN ERDOĞAN BAE'YE GİDİYOR

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