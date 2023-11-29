"Kabus doktor" hakkında 972 hapis istemi! FETÖ'cü Süleyman Salih Zoroğlu için artık yolun sonu

İstanbul'da yaşı küçük çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında Adli Tıp Kurumundaki görevinden ihraç edilen çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği iddia edilen 5 sanık hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 151 sayfalık iddianamede, 20 aile müşteki, yaşları 7 ila 18 arasında değişen ikisi kardeş 21 çocuk da "mağdur" olarak yer aldı.

İddianamede, sanık Süleyman Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplamda 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, diğer sanıklar Süleyman Salih Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden sanık Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olan sanık Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan, klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılması talep edildi.