TSK’ya kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı’dan tahliye sonrası yeni skandal: Pişman değilim

Fincancı şu skandal ifadeleri kullandı;

"Niye pişmanlığım olsun? Ben tıbbi bir değerlendirme yapıyorum. Bir video izledim, hatta meslektaşlarımla birlikte izledik. Onu gözlüyorum ben. Bunun gaz formunda bir madde olduğunu, bu gaz formunun toksik bir gaz olması gerektiğini söylüyorum, zararlı olduğu için. Onun üzerinden de diyorum ki, 'Toksik bir gaz'... Anlamazlar diye sonra, 'Zehirli bir gaz' diyorum. Kimyasal madde, gaz olarak bir kimyasal madde var."

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı ve PKK savunuculuğu yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı geçtiğimiz hafta büyük bir skandala imza attı.