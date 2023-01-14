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TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'dan tahliye sonrası yeni skandal: Pişman değilim

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Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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TSK’ya kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı’dan tahliye sonrası yeni skandal: Pişman değilim

Terör örgütü PKK'nın kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik "kimyasal silah" iftirası atan ve 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tahliyesi sonrası yeni skandallara imza attı. Fincancı yaptığı açıklamalarda pişman olmadığını söyledi. Fincancı "Niye pişmanlığım olsun? Ben tıbbi bir değerlendirme yapıyorum." dedi.

Terör örgütü PKK ile iltisaklı bir televizyon kanalında, "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

TAHLİYE SONRASI SKANDALLAR SERİSİ

Terör örgütü PKK'nın 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor' iftirasını köpürten Şebnem Korur Fincancı tahliyesinin ardından skandallarını sürdü.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Almanya merkezli DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Şebnem Korur Fincancı, TSK'yı hedef alan sözlerinden dolayı herhangi bir pişmanlığının olmadığını, sözlerinin arkasında olduğunu savundu.

Fincancı şu skandal ifadeleri kullandı;

"Niye pişmanlığım olsun? Ben tıbbi bir değerlendirme yapıyorum. Bir video izledim, hatta meslektaşlarımla birlikte izledik. Onu gözlüyorum ben. Bunun gaz formunda bir madde olduğunu, bu gaz formunun toksik bir gaz olması gerektiğini söylüyorum, zararlı olduğu için. Onun üzerinden de diyorum ki, 'Toksik bir gaz'... Anlamazlar diye sonra, 'Zehirli bir gaz' diyorum. Kimyasal madde, gaz olarak bir kimyasal madde var."

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı ve PKK savunuculuğu yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı geçtiğimiz hafta büyük bir skandala imza attı.

HDPKK'NIN 'KİMYASAL' YALANINI DİLLENDİRMİŞTİ

Terör örgütü PKK'nın ve HDP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Kimyasal Silah kullanıldı' yalanıyla hedef almasının ardından Fincancı terör örgütü PKK'nın yayın organlarından birine katılarak teröristlerin iddialarını dillendirmişti.

Fincancı teröristlerin cesetlerinin görüntülerini incelediğini belirterek "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda" ifadeleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almıştı.

7 YIL 6 AYA KADAR CEZA İSTENMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul'daki ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar vermiş, dosyayı yetkisizlikle İstanbul'a göndermişti.

Fincancı'nın yargılanmasına başlanan 23 Aralık 2022'deki ilk duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunmuştu.

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