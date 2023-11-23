Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen Özgür Özel kendisini savundu! "Hiç pişman değilim" dedi HEDEPKK'ya selam çaktı...

TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ

Özgür Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öptüğü fotoğrafı da yorumlarken "Pişman değilim. Bir sanatçıya saygı gösterdim" ifadelerini kullandı.

İşte Özel'in ifadeleri:

OPERAYA GİDİŞİ SEZGİN TANRIKULU AYARLADI

Oraya giderken Sezgin Tanrıkulu, "Böyle bir konser var, dünya çapında önemli bir soprano ve Kürtler de böyle bir sopranonun dünya çapında tanınmasından çok mutlu. Mutlaka izlemenizi öneririm" dedi. Gidebileceğimi söyledim. Sonra bana Pervin Buldan'ın da geleceğini söylediler. Hiçbir mahsuru olmadığını, söyledim. Gittik, kendi parti protokollerimizde oturduk. Hatta bekleme odasında birlikte çay içtik. Ayrılırken Pervin Hanım'ı da yolcu ettim. Sonra "Pervin Buldan ile konsere gittiler" diye haber oldu. Yani Pervin Hanım'la gitme planımız yoktu ama bundan hiçbir rahatsızlık duymadım.

"HİÇ DE PİŞMAN DEĞİLİM"

Pervin Chakar'ı da izledim ve çiçek verdim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim.