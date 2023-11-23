Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen Özgür Özel kendisini savundu! "Hiç pişman değilim" dedi HEDEPKK'ya selam çaktı...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düzenlenen bir etkinlikte Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın önünde eğilerek elini öpmesi büyük tepki topladı. Özel konuya ilişkin konuşurken "Hiç pişman değilim" derken operada HEDEP'li Pervin Buldan ile de çay içerek sohbet ettiklerini söyledi. HEDEPKK'ya ittifak konusunda anahtarları teslim eden Özel kayyuma karşı olduklarını ve bundan sonra ittifak görüşmelerinin şeffaf olacağını söyleyerek Kandil'e selam çaktı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HEDEPKK desteğini almasına rağmen büyük hezimetten kaçamayan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyerek parti tabanından büyük tepki topladı.
KOLTUĞA TAVŞAN ZIPLADI
Sonrasında CHP içinde başlayan değişim hareketi ve Ekrem İmamoğlu desteği ile Bay Kemal'in karşısına aday olarak çıkan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu 13 yıllık koltuğundan etti.
İMAMOĞLU GÖLGESİNDE ÇALIŞMAYA "ÇALIŞIYOR"
Ekrem İmamoğlu gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışan Özel bu durum karşısında rahatsız olsa da şu ana kadar İmamoğlu'na karşı olumsuz bir ifade kullanmadı. İmamoğlu parti içinde kendine yakın isimleri kritik görevlere yerleştirmeye başardı.
HEDEPKK'YA BÜYÜK YANLAMA
"Tavşan" benzetmeleri yapılan Özgür Özel seçilmesinin ardından tıpkı Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde olduğu gibi HEDEP'e yanladı. Özel, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın önünde eğilerek elini öptü. Chakar'ın opera gecesine HEDEP'ten Pervin Buldan'ın da katılması dikkat çekti.
Siyasette ve CHP'de Özel'in İmamoğlu'nun gölgesinde kaldığı ve HEDEP'e yönelik olan tavrı tartışılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP fondaşı Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu.
İMAMOĞLU'NA: SEN İSTANBUL'A MÜHÜRLÜSÜN
Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "CHP Genel Başkanı maalesef kukladır, kuklacı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında oturan zattır" sözlerine yönelik konuşurken "Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü. Ben CHP'nin başarısına mühürlüyüm." sözleriyle İmamoğlu'na İBB Başkanı olduğunu hatırlattı.
"İYİ PARTİ İLE TEMASIMIZ OLACAK"
Yerel seçimlere ilişkin ittifak seçenekleri de yorumlayan Özel İYİ Parti'ye göz kırptı. Özel yaptığı açıklamada "İYİ Parti'yle ilgili önümüzdeki günlerde temasımız olması beklenebilir. İYİ Parti dışındaki bütün partilerle de temas edebiliriz." dedi.
ANAHTARI HEDEP'E TESLİM ETTİ
PKK'nın siyasi ayağı HEDEPKK ile de görüşeceklerini açıklayan Özel adeta Kandil'in şartlarını kabul etti Özel açıklamasında kayyum karşıtı olduklarını ve HEDEP ile şeffaf görüşmeler yapacaklarının sinyalini verdi. Özel "HEDEP de Meclis'te temsil edilen, milyonlarca vatandaşın yetkilendirdiği, çok sayıda belediyeyi kazanmış ve haksızca kayyum atanarak elinden alınmış bir parti. Onlar hem kayyum meselesini hem seçimlerde ne düşündüğümüzü paylaşacağız. Gizli kapılar ardında bir görüşmemiz olmayacak. Bir görüşmemiz olursa bu kamuoyuna açık olacak." dedi.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Özgür Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öptüğü fotoğrafı da yorumlarken "Pişman değilim. Bir sanatçıya saygı gösterdim" ifadelerini kullandı.
İşte Özel'in ifadeleri:
OPERAYA GİDİŞİ SEZGİN TANRIKULU AYARLADI
Oraya giderken Sezgin Tanrıkulu, "Böyle bir konser var, dünya çapında önemli bir soprano ve Kürtler de böyle bir sopranonun dünya çapında tanınmasından çok mutlu. Mutlaka izlemenizi öneririm" dedi. Gidebileceğimi söyledim. Sonra bana Pervin Buldan'ın da geleceğini söylediler. Hiçbir mahsuru olmadığını, söyledim. Gittik, kendi parti protokollerimizde oturduk. Hatta bekleme odasında birlikte çay içtik. Ayrılırken Pervin Hanım'ı da yolcu ettim. Sonra "Pervin Buldan ile konsere gittiler" diye haber oldu. Yani Pervin Hanım'la gitme planımız yoktu ama bundan hiçbir rahatsızlık duymadım.
"HİÇ DE PİŞMAN DEĞİLİM"
Pervin Chakar'ı da izledim ve çiçek verdim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim.
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