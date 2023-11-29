29 Kasım 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'i kabul etti

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Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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