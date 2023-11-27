Hulusi Akar: “Siyonazilerin amacı üniter İsrail devleti kurmak”

"SİYONAZİLERİN AMACI ÜNİTER İSRAİL DEVLETİ KURMAK"

Akar, siyonazilerin amacının bölgede bir üniter İsrail devleti kurmak olduğunu söyleyerek, "Yönetimler uyusa da, yöneticiler uyusa da kör ve sağır olsalar da gerçekten dünya ayakta. Birazcık vicdanı olan, oradaki kadınları, çocukları, yaşlıları gören, o çocuğun titrediğini gören herkes isyanda. O körler de inşallah bunu görecekler. Bu soykırımın devamında yapılması gereken ne varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti elinden gelen her şeyi yaptı, yapmaya devam ediyor.

Bu Netenyahu ve onun etrafındaki avanesi bunlar siyonaziler, bebek katilleri, ellerinde bebek kanları ve bu bebeklerin kanları ve o masum insanların kanları bunların peşinde. Bunu tarih de hukuk da soracak. Hukuk şu anda yok ama bir gün gelecek. Tarih yavaş işliyor fakat işliyor. Dolayısıyla insan vicdanı hala var olduğu sürece bu katiller, siyonaziler hesap verecekler. Bu hainler her gün bir şeyini kaybedecek. Allah'ın izniyle ve aklı başındaki insanların gayretiyle bir gün de her şeyini kaybedecekler buna inanın" ifadelerini kullandı.