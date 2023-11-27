27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adana belediye başkan aday adayları isim listesi: AK Parti Adana belediye başkan adayları 2024 açıklandı mı, belli oldu mu? Temayül yoklaması sonuçları...

Adana belediye başkan aday adayları isim listesi: AK Parti Adana belediye başkan adayları 2024 açıklandı mı, belli oldu mu? Temayül yoklaması sonuçları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
ABONE OL
Adana belediye başkan aday adayları isim listesi: AK Parti Adana belediye başkan adayları 2024 açıklandı mı, belli oldu mu? Temayül yoklaması sonuçları...

"AK Parti Adana belediye başkan aday adayları 2024 açıklandı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2024 Yerel seçimleri öncesi 81 ilde temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için hazırlıklar sürerken, AK Parti Adana'da yeni bir aşamaya geçerek aday belirleme sürecini hızlandırdı. Peki, AK Parti Adana belediye başkan adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

"AK Parti Adana belediye başkan adayları 2024 isim listesi belli oldu mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, "AK Parti Adana belediye başkan adayı kim olacak, belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıyor. İşte haberin detayları...

AK PARTİ ADANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara'da temayül yoklaması sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Belediye başkanlığına aday olmak isteyen memurlar için son istifa tarihinin 1 Aralık olduğunu hatırlatan Yavuz, "Şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısı 8 bini aştı. Çok daha fazlasıyla müracaat olacak ve 10 binleri, belki 20 bin, 30 bini aşan bir şekilde aday müracaatının söz konusu olduğu bir tablo karşımıza çıkacak." dedi.

Yavuz, partideki aday belirleme sürecinin sürdüğünü, son kararın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı komisyonun vereceğini söyledi.

Kesin sonuçlar ve adayların isimleri belli olduğunda haberimize eklenecektir...

AK PARTİ'DE YEREL SEÇİM İÇİN TEMAYÜL TAMAM!

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için hummalı bir çalışmanın içinde.

Yerel seçim hazırlıklarını tamamlamaya devam eden AK Parti, aday belirlemede büyük rol oynayan teşkilat temayül yoklamasını dün elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Seçimlerin ardından kurultay ve temayül yoklamalarını da demokrasi şöleni havasında yürüten AK Parti, 81 ilde teşkilatın görüşlerini aldı.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılan yoklamada, 81 ilde yaklaşık 160 bin AK Partili oy kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA