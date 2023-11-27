Siyonist Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Filistinli rehinelere çirkin itham: Terörist yakıştırması yaptı

ÇİRKİN SÖZLER

"İsrailliler ilk rehinelerin dönüşünü, Filistinliler ise mahkumların serbest bırakılmasını kutluyor" diyen Bild iki görüntüyü kıyasladı.

"Bu iki fotoğraf savaşla ilgili her şeyi anlatıyor" başlıklı haberde İsraillilerin 'Hamas'ın pençesinden kurtulduğu' gibi ifadeler kullanılırken Filistinliler için 'çoğu şiddet suçlusu hüküm giymiş Filistinliler, terör yürüyüşü ile karşılandı' denildi.