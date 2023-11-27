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Siyonist Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Filistinli rehinelere çirkin itham: Terörist yakıştırması yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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Siyonist Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Filistinli rehinelere çirkin itham: Terörist yakıştırması yaptı

Siyonist İsrail’in yaklaşık 2 aydır Gazze’de yaptığı katliamına desteğini belirten Batı, çirkin yüzünü bir kez daha aşikar etti. Ateşkesin devam ettiği bu günlerde Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier’in Filistinli rehineler hakkındaki çirkin ithamları akıllara durgunluk getirdi. İşte detaylar…

İşgalci İsrail'in soykırımına açık açık destek veren Batı'nın samimiyetsizliği bir kez daha ayyuka çıktı. AB'de binlerce vatandaş sokaklara akın edip Filistin'de ateşkes isterken, yönetimleri isimleri ikiyüzlü tavırlarına devam ediyor.

FİLİSTİNLİ REHİNELERE TERÖRİST YAKIŞTIRMASI

Bölgede insani ara ile esir takası devam ederken Alman Bild skandal bir haber yayınladı.

Bild, Hamas tarafından serbest bırakılanlar için "İsrailli rehineler" ifadesini kullanırken, işgalci İsrail tarafından bırakılan ve yıllardır hücrelerde tutulan rehineler için "Serbest bırakılan Filistinli teröristler" dedi.

ÇİRKİN SÖZLER

"İsrailliler ilk rehinelerin dönüşünü, Filistinliler ise mahkumların serbest bırakılmasını kutluyor" diyen Bild iki görüntüyü kıyasladı.

"Bu iki fotoğraf savaşla ilgili her şeyi anlatıyor" başlıklı haberde İsraillilerin 'Hamas'ın pençesinden kurtulduğu' gibi ifadeler kullanılırken Filistinliler için 'çoğu şiddet suçlusu hüküm giymiş Filistinliler, terör yürüyüşü ile karşılandı' denildi.

FİLİSTİNLİ REHİNELERE TERÖRİST BENZETMESİ

Habere ilişkin paylaşılan fotoğraflarda ise, İsraillilerin yer aldığı fotoğrafa 'İsrailli rehineler serbest bırakıldı' denildi. Filistinlilerin yer aldığı fotoğrafın üzerine ise, 'Filistinli teröristler serbest bırakıldı' yazıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gazze'yi yaklaşık 50 gün boyunca aralıksız bombalayan İsrail ordusunun "kendisini savunduğu için kınanamayacağını" söylemiş, İsrail'e koşulsuz desteğini yinelemişti.

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