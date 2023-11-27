Emine Erdoğan'dan 'dostluk' paylaşımı: Ağırlamaktan mutluluk duyduk...
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ve kıymetli eşi Sajidha Mohamed’i ağırlamaktan mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ve kıymetli eşi Sajidha Mohamed'i ağırlamaktan mutluluk duyduğu belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan: Ülkemize resmi ziyarette bulunan Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ve kıymetli eşi Sajidha Mohamed'i ağırlamaktan mutluluk duyduk.
Sajidha Hanımefendi ile eğitim, kültür, çevre ve kadınların her alanda güçlendirilmesi konularına dair ortak çalışma alanlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk.
Göreve başlamalarının ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini Türkiye'ye gerçekleştirmeleri nedeniyle duyduğumuz memnuniyeti dile getirerek, yeni dönem için iyi dileklerimizi ilettim.
Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılardan duyduğumuz üzüntüyü paylaştık. Ortak umudumuz; bölgede bir an önce kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesi.
Ziyaret vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Sajidha Hanımefendi'ye, ülkesinde #SıfırAtık uygulamalarını yaygınlaştırma sözü için teşekkür ediyorum. #DünyaOrtakEvimiz
Ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını temenni ediyorum.
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