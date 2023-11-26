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AK Parti'de yerel seçimler için temayül yoklaması

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Giriş Tarihi: 26.11.2023 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023
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AK Parti’de yerel seçimler için temayül yoklaması

AK Parti'de yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik temayül yoklaması başladı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yoklama, saat 16.00'da sona erdi.

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