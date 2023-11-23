İYİ Parti’de kaos bitmiyor! İstifa sonrası Adnan Beker’den Meral Akşener’e bombardıman: FETÖ taktiği...

"FETÖ GİBİ ORGANİZE ÇALIŞAN BİR SİSTEM..."

Bu partide şu an FETÖ gibi organize çalışan bir sistem; genel başkanı avuçlarının içine almışlar, iftirayla, yalanla, namussuzlukla insanları kötülüyorlar. Nasıl olacak, sen bir düşünsene yani, biri tacizden suçlanan Ümit Dikbayır, bir fuhuş oteli diyorlar. Arkasına koydukları hiçbir belgesi, bilgisi olmadan…

Bunların hepsinin cevabını Akşener verecek. Bu otel neyse, bu otelin cevabını Akşener verecek. Kimi kastettiyse, bunun içinde kimler varsa, bu müdürler kimse, şunlar kimse, bunlar kimse...

Burada devletin polisi suçlanıyor. Eğer İçişleri Bakanına dosyayı vermişse İçişleri Bakanına da sesleneceğim. O da bu dosyayı açıklasın. Akşener o otel hikayesini laf olsun diye söyleyip insanları karalayamazsın. İnsanlardan özür dileyecek.