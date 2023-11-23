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İYİ Parti'de kaos bitmiyor! İstifa sonrası Adnan Beker'den Meral Akşener'e bombardıman: FETÖ taktiği...

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Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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İYİ Parti’de kaos bitmiyor! İstifa sonrası Adnan Beker’den Meral Akşener’e bombardıman: FETÖ taktiği...

Son dakika haberi | İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in "Kazık olan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." sözleri sonrası başlayan istifa dalgasında partiden ayrılan Ankara milletvekili Ayhan Beker, İYİ Parti ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Milletvekili adaylarından seçim sürecinde para istendiğini doğrulayan Beker, İYİ Parti hakkında "İnsanlara iftira atıyorlar. Aynı FETÖ taktiği geziyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından başlayan kaos bitmek bilmiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM kürsüsünden parti içine "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim" resti sonrası; parti içerisinden Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, Nebi Hatipoğlu ve Adnan Beker gibi isimler istifa ederken, Ümit Dikbayır hakkında ise soruşturma başlatılarak tedbir kararı verildi.

İYİ PARTİ'DE TACİZ İDDİASI
Partiden istifa eden Adnan Beker hakkında İYİ Parti'ye yakın kaynaklar bazı iddialar ortaya attı. Halk TV'deki Söz Sende programında açıklamalarda bulunan İYİ Parti'ye yakın isimlerden Yavuz Selim Demirağ, İYİ Parti'de peş peşe gelen istifalara ilişkin "İYİ Parti'de bazı danışmanlar, bazı sekreterler ve bazı şoförlerin işlerine son verildi. Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var" dedi.

Demirağ konuşmasının devamında, "Geçtiğimiz günlerde istifa eden bir ismin oğlu ve yeğeniyle ilgili 2 genç kıza tecavüz ve darpla ilgili çok ciddi iddialar var. Bunlar emniyete kadar gitmiş durumda. Sayın Akşener sıradan bir siyasetçi değil. Bunlarla ilgili de sayın Akşener söylentilerle yetinmez. Bunları kaynağından bunları alır alınca da çok etkilenmiş ve sinirlenmiş. Akşener her şeyden önce bir anne. Dolayısıyla 'Şuradan duydum' şeklinde hareket etmez. Bu dedikodular Ankara'da bir aydır konuşuluyor. Akşener bunlarla yolumuzu ayıralım sessiz sedasız ayrılsınlar istedi ama onlar bunu tercih etmediler." ifadelerini kullandı. Demirağ'ın açıklamalarında bahsettiği kişinin Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker olduğu iddia edilirken, Beker kanadından bu iddialarla ilgili çok sert sözler geldi.

ADNAN BEKER BOMBALADI: FETÖ TAKTİĞİ
Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan ve istifası ile ilgili açıklamalarda bulunan Adnan Beker, yaşananları iftira olarak nitelendirerek İYİ Parti içinde "FETÖ taktiği geziyor." dedi.

Parti içerisinde FETÖ gibi organize çalışan, insanları yalanla, namussuzlukla kötüleyen bir sistemin çalıştığını öne süren ve bu çark içerisindeki kişilerin Genel Başkan Meral Akşener'i avuçlarına aldığını iddia eden Ankara milletvekili Adnan Beker, kendisini istifaya götüren süreçle ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

"AKŞENER'İ AVUÇLARINA ALMIŞLAR"
"İYİ Parti'nin başkanlık katına çöreklenme olmuş, genel başkanı almışlar avuçlarının içine. İnsanlara iftiralar atıyorlar. Aynı FETÖ taktiği geziyor. Midem bulandı, burada durmama kararı aldım, istifa ettim.

Oğlumun alakası yok. Bununla ilgili bir belge, bilgi, kayıt yok. Oğlumla ilgili yüzde 1'i doğruysa istifa etmezsem şerefsiz namussuzum. Bunu böyle dolandırıp bize iftira atanlar şerefleri, namusları varsa onlar da gazeteciyse gazeteciliği bıraksın, siyasetçiyse de siyaseti bıraksın.

"FETÖ GİBİ ORGANİZE ÇALIŞAN BİR SİSTEM..."
Bu partide şu an FETÖ gibi organize çalışan bir sistem; genel başkanı avuçlarının içine almışlar, iftirayla, yalanla, namussuzlukla insanları kötülüyorlar. Nasıl olacak, sen bir düşünsene yani, biri tacizden suçlanan Ümit Dikbayır, bir fuhuş oteli diyorlar. Arkasına koydukları hiçbir belgesi, bilgisi olmadan…

Bunların hepsinin cevabını Akşener verecek. Bu otel neyse, bu otelin cevabını Akşener verecek. Kimi kastettiyse, bunun içinde kimler varsa, bu müdürler kimse, şunlar kimse, bunlar kimse...

Burada devletin polisi suçlanıyor. Eğer İçişleri Bakanına dosyayı vermişse İçişleri Bakanına da sesleneceğim. O da bu dosyayı açıklasın. Akşener o otel hikayesini laf olsun diye söyleyip insanları karalayamazsın. İnsanlardan özür dileyecek.

"1 MİLYON İSTEDİLER"
Seçim sürecinde milletvekili adaylarından para alındığı iddiasıyla ilgili de konuşan Beker, "Bizlerden 1 milyon, bazılarından 500 bin, bazılarından 250 bin istediler; bazılarından istemediler." dedi.

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