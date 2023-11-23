İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki iddialar sonrası HSK’dan flaş karar: O hakim açığa alındı

İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki son dönemlerle yaşanan iddialarla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un oluruyla inceleme ve soruşturma başlatılmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Başkanlığı Müfettişleri bir süre İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki iddialarla ilgili soruşturma yürüttü. 3 HSK Müfettişinin yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan rapor Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'ne geldi.

HSK 2. DAİRESİ ACİL TOPLANDI

Sabah'ın haberine göre müfettişlerin hazırladığı rapor sonrasında, daha önce İstanbul Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimi olan şu an ise İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar D.'nin yargılamasını yaptığı birçok dosyada usul ve yasaya aykırı hareket ettiği tespit edildi. HSK müfettişlerinin hazırladığı raporun tamamlanmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi acil toplandı. Yapılan toplantı sonrasında hakim Sidar D. görevden uzaklaştırıldı.