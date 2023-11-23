Yerel seçimler öncesi ön pazarlık! Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e ziyaret: Sadece Özgür Özel’in selamını ilettim

ÖZGÜR ÖZEL İTTİFAKA HAZIR

Yerel seçimlerde ittifaka defalarca kapıyı kapatan Akşener tavrını sürdürürken, CHP'de yaşanan genel başkan değişikliği sonrası nelerin olacağı merak konusu.

Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmalarda Akşener'e sürekli olarak "Beni bırakma abla" mesajı verirken, Özgür Özel de son dönemlerde yaptığı açıklamalarda İYİ Parti'yle ittifaka hazır olduklarını vurguladı.

Özel HEDEPKK'ya da yanlarken, Özel ile Akşener arasında henüz bir görüşme gerçekleşmedi.