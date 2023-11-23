Yerel seçimler öncesi ön pazarlık! Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e ziyaret: Sadece Özgür Özel'in selamını ilettim
İYİ Parti yerel seçimlerde her ilde ayrı adayla girme kararı alırken, CHP'de yaşanan değişim sonrası iki partinin yeniden ittifak kurması gündemde. Özgür Özel ittifak için İYİ Parti ve HEDEPKK'ya yanlamaya başlarken bugün flaş bir gelişme yaşandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'i ziyaret etti. Yavaş ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Sadece yeni genel başkanın selamını getirdim" dese de bu ziyaret CHP ile İYİ Parti'nin ittifak konusunda pazarlıklara başladığı şeklinde yorumlandı. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve Bay Kemal'i ailesine vasiyet eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerde yaşanan hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenik düşmekle suçladı.
TÜM İLLERDE AYRI ADAY
Seçimlerden sonra İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı sert sözlerle eleştiren Akşener yerel seçimlerde tüm illerde ayrı adayla gireceklerini ifade etti.
ÖZGÜR ÖZEL İTTİFAKA HAZIR
Yerel seçimlerde ittifaka defalarca kapıyı kapatan Akşener tavrını sürdürürken, CHP'de yaşanan genel başkan değişikliği sonrası nelerin olacağı merak konusu.
Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmalarda Akşener'e sürekli olarak "Beni bırakma abla" mesajı verirken, Özgür Özel de son dönemlerde yaptığı açıklamalarda İYİ Parti'yle ittifaka hazır olduklarını vurguladı.
Özel HEDEPKK'ya da yanlarken, Özel ile Akşener arasında henüz bir görüşme gerçekleşmedi.
"ARTIK KAPIMIZI ONLAR ÇALSIN"
CHP ile İYİ Parti'nin yeniden ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu olurken İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ümit Özlale yaptığı açıklamada şehir bazlı işbirliklerinin olabileceğinin altını çizerken "Gerektiğinde işbirliği yapılmalı. Artık biz kapı çalmayalım bizim kapımız çalınsın." dedi.
YAVAŞ'TAN AKŞENER'E ZİYARET
Bu gelişmeler yaşanırken sürpriz bir görüşme gerçekleşti. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret etti.
SELAM GÖTÜRMEYE GİTMİŞ!
Bu ziyaret CHP'nin İYİ Parti'ye ittifak konusundaki yeni adımı olarak yorumlanırken görüşme sonrası konuşan Mansur Yavaş "Sayın genel başkanımızın selamını getirdim. Bu kadar." dedi.
Yavaş ayrıca "Bundan sonra bir gelişme olur mu bilmiyorum. Sadece selamı ilettim ve ayrılıyorum. Daha sonrasında partiler bir açıklama yapar mı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
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