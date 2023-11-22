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Meral Akşener taciz ve banka hesapları konusunda üç maymunu oynadı! Eski İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Bir saat dedikodu yaptı

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Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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Meral Akşener taciz ve banka hesapları konusunda üç maymunu oynadı! Eski İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Bir saat dedikodu yaptı

İYİ Parti içinde Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın da olduğu taciz ve banka hesapları iddialarıyla büyük bir deprem yaşarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı grup toplantısında konuya ilişkin tek kelime etmedi. Üç maymunu oynayan Akşener'e İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz tepki gösterirken "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi" dedi.

İYİ Parti'de seçimlerde alınan ağır mağlubiyetin ardından ortalık karışırken bu olaylara taciz ve para iddiaları da eklendi.

DİKBAYIR BANKA HESAPLARINI MI İNCELETTİ?

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddia ediliyor.

"BİRİSİ KANITLANIRSA İSTİFA EDERİM"

İddiaların göbeğindeki partinin Sakarya Milletvekili, eski Genel Muhasibi Ümit Dikbayır yaptığı açıklamada "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi. Partinin Disiplin Kurulu Başkanlığı'na başvurarak hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını isteyen Dikbayır, sonuç alamazsa Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvuracağını söyledi.

TACİZ SUÇLAMASI, KESİN İHRAÇ TALEBİ

"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, partideki bir kadını taciz ettiği iddiasıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

İYİ Parti'deki kriz iyice çıkmaza girerken Ümit Dikbayır'dan bir yeni bir çıkış geldi.

"REZİL KEPAZE OLACAKLAR"

Dikbayır "Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum. Bağımsız kalacaktım. Ama iş madem bu hale getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" dedi.

CHP MEDYASI KONUŞACAK DEDİ AMA...

Bu gelişmeler yaşanırken CHP medyası günler öncesinden Meral Akşener'in bugün TBMM'de düzenlediği grup toplantısını işaret ederken, Dikbayır hakkındaki iddialar hakkında konuşacağına yönelik kulis bilgileri paylaşmıştı.

TEK KELİME DAHİ ETMEDİ

Ancak Akşener bugün yaptığı konuşmada genel olarak CHP'ye yüklenirken, bu iddialarla ilgili tek bir kelime dahi etmemeyi tercih etti.

"BİR SAAT DEDİKODU YAPTIN"

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirerek, "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi" dedi.

10 Kasım'da İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi. Güven, güven, güven. Kaybedilmeye görsün, geri kazanılması çok zor. Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim. Akıl/ahlak yol göster" ifadelerini kullandı.

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