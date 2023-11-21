PKK elebaşı Sabri Ok’un ağabeyi Mehmet Ok’u deşifre eden kutu

KUZEY IRAK'TA GÖRÜŞME

Hurdacının durumu jandarmaya bildirmesiyle sanığın yakalandığı bilgisi verilen iddianamede, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride bulunan "Mizgin" kod adlı Arzu Ok'un babası ve Sabri Ok'un ağabeyi olan sanık Mehmet Ok'un farklı yıllarda terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına gidip kızı ve kardeşiyle görüştüğü kaydedildi.