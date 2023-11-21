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PKK elebaşı Sabri Ok'un ağabeyi Mehmet Ok'u deşifre eden kutu

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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PKK elebaşı Sabri Ok’un ağabeyi Mehmet Ok’u deşifre eden kutu

Adıyaman'da, bir hurdacının satın aldığı sobadan çıkan kutudaki terör örgütü PKK-KCK'ya ait belgeler sayesinde yakalanan örgütün elebaşlarından Sabri Ok'un ağabeyi Mehmet Ok'a 22,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık Mehmet Ok hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Mehmet Ok hakkında hazırlanan iddianame, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

KUTU İÇİNDEN ÖRGÜTE AİT BİLGİLER ÇIKTI

İddianamede, hurdacılık yapan bir kişinin merkeze bağlı Çokpınar köyünde Mehmet Ok'tan 75 liraya satın aldığı hurda sobayı parçalarken içerisinde bulduğu kutuda terör örgütüne ait bilgi ve belgelere rastladığı belirtildi.

KUZEY IRAK'TA GÖRÜŞME

Hurdacının durumu jandarmaya bildirmesiyle sanığın yakalandığı bilgisi verilen iddianamede, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride bulunan "Mizgin" kod adlı Arzu Ok'un babası ve Sabri Ok'un ağabeyi olan sanık Mehmet Ok'un farklı yıllarda terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına gidip kızı ve kardeşiyle görüştüğü kaydedildi.

MEHMET OK HAKKINDA 22 YIL 6 AY HAPİS İSTEMİ

İddianamede, terör örgütü mensuplarıyla fotoğrafları bulunan Mehmet Ok'un örgüte destek sağladığı ve onlarla hareket ettiği anlatılarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapsi talep edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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