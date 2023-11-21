Türkiye'de yeni fay hatları ortaya çıktı! Uzman isim uyardı: 5,5 büyüklüğünün üzerinde deprem üretebilir...
Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna vurgu yaparken, yeni yapılan araştırmalar sonucu Türkiye'de yeni fay hatlarının tespit edildiğini belirtti. Sözbilir yaptığı açıklamada "Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak. Denizdeki faylar da gündemde. Onların da haritalandırma süreci başlamış durumda." ifadelerini kullandı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun altını çizdi.
ÜLKE GENELİNDE HAREKETLİ BİR DEPREM AKTİVİTESİ VAR
Erzincan'da 1939 yılında yaşanan depremin ardından ülke genelinde hareketli bir deprem aktivitesi gözlemlenmeye başlandığını belirten Sözbilir, bu depremlerde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirdi.
BİRKAÇ FAY HATTI BİRLEŞEREK AYNI ANDA KIRILDI
Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin, birkaç fayın birleşerek aynı anda kırıldığı ender depremlerden olduğuna dikkati çekti.
YENİ FAYLARIN OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR
Türkiye'nin farklı yerlerinde depremlerin yaşanmaya devam edeceğini vurgulayan Sözbilir, şöyle devam etti:
"Türkiye'de 485'in üzerinde diri fay parçası var. Bunlar 5,5 büyüklüğünün üzerinde depremler üretebilir. Hemen hemen her ilimizde fay var. Yeni yapılan bilimsel çalışmalar yeni fayların olduğunu da ortaya çıkarıyor. Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak. Denizdeki faylar da gündemde. Onların da haritalandırma süreci başlamış durumda. MTA ve ilgili kuruluşlar tarafından yapılıyor. Bilim insanları olarak fayları tanımak için çalışıyoruz."
2000 YILI ÖNCESİ BİNALARDA SORUN VAR
Prof. Dr. Sözbilir, depreme karşı güvenli yapılar oluşturulması gerektiğini vurguladı. Özellikle 2000 yılı öncesi yapılan binalarda sorunlar bulunduğuna işaret eden Sözbilir, şunları kaydetti:
"Bazı binalar deprem yönetmeliklerine göre, olması gerektiği gibi yapılmamış. Olması gereken yerde yapılmamış, fayların üzerinde, sıvılaşmanın olduğu yerlerde yer alıyor binalarımız. Dolayısıyla onların kentsel dönüşümle yıkılması ve yeniden yapılması uzun süreden beri Türkiye gündeminde. Bina bazında yapı stoku envanteri çıkartılmalı. Binaların depreme karşı dayanımı nasıl, bunu çok iyi ortaya koymak gerekiyor. Bunlarla ilgili yoğun bir çalışma yapılıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2024? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
- YÖK BURS ZAMMI SON DAKİKA! YÖK bursu ne kadar oldu? 2023-2024 doktora, yüksek lisans...
- SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplandı! Yeni oran çıktı: Kim ne kadar alacak? Refah payı, kök aylık...
- SGK 4A-4B-4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU: Emekli olunca ne kadar maaş alırım?
- İSRAİL MALLARI GÜNCEL LİSTE 2023: Nestle, Nescafe, Nivea İsrail malı mı? Pepsi, Pril, Komili, Yumoş...
- Bugün okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı kar tatil olan il ve ilçeler: Çıldır, Ardahan, Göle, Hanak, Erzurum! Valilik açıklamaları...
- Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?
- 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? EGM PA Polis Akademisi 2023 başvuru kılavuzu ve şartları...
- Fenerbahçe'nin yeni 6 numarasına selam verin! İsmail Kartal'a 1,89'luk makine! Asrın transferini bitmek üzere
- Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! TSK'nın gücüyle gururlanacaksınız! İşte 100 ülke arasında Türkiye'nin sırası...
- Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, EYT'liye gece saat 23.00'de duyuruldu! 21-22-23-24 Kasım'da tahsis numarasına göre yatacak! 7.500 TL'ye ek 12.000 TL!
- Çok kuvvetli geliyor, İstanbul dahil hazır olun! Batıdan başlayıp 24 saatte tüm Türkiye'yi kaplayacak! Yıllardır görülmedi