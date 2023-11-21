Türkiye’de yeni fay hatları ortaya çıktı! Uzman isim uyardı: 5,5 büyüklüğünün üzerinde deprem üretebilir...

2000 YILI ÖNCESİ BİNALARDA SORUN VAR

Prof. Dr. Sözbilir, depreme karşı güvenli yapılar oluşturulması gerektiğini vurguladı. Özellikle 2000 yılı öncesi yapılan binalarda sorunlar bulunduğuna işaret eden Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bazı binalar deprem yönetmeliklerine göre, olması gerektiği gibi yapılmamış. Olması gereken yerde yapılmamış, fayların üzerinde, sıvılaşmanın olduğu yerlerde yer alıyor binalarımız. Dolayısıyla onların kentsel dönüşümle yıkılması ve yeniden yapılması uzun süreden beri Türkiye gündeminde. Bina bazında yapı stoku envanteri çıkartılmalı. Binaların depreme karşı dayanımı nasıl, bunu çok iyi ortaya koymak gerekiyor. Bunlarla ilgili yoğun bir çalışma yapılıyor."