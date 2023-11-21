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Bu sefer Zoom'da değil yüz yüze! İmamoğlu'ndan Özel'e karşı bomba hamle! 81 il başkanını İstanbul'da topluyor...

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Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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Bu sefer Zoom’da değil yüz yüze! İmamoğlu’ndan Özel’e karşı bomba hamle! 81 il başkanını İstanbul’da topluyor...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle oturan Özgür Özel, vesayet altında genel başkanlık yapmaya çalışıyor. Özellikle İmamoğlu partideki kritik koltuklara kendine yakın isimleri yerleştirirken Özel'e karşı bir hamle daha yaptı. İmamoğlu Özgür Özel'in bilgisi olmadan 81 il başkanını İstanbul'a davet etti. Korsan toplantının İstanbul’da 5 yıldızlı lüks bir otelde her şey dahil şeklinde olacağı bildirildi. İşte detaylar...

CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ererken, değişimcilerin ve Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterdiği Özgür Özel, İmamoğlu vesayeti altında genel başkanlık yapmaya çalışıyor.

İMAMOĞLU İSTEDİĞİ GİBİ AT KOŞTURUYOR

İmamoğlu partiyi dizayn etmeye kalkarken, kendisine en yakın isimleri partide kritik görevlere atadı.

CHP'li İBB Başkanı ihalelerle ihya ettiği Özgür Karabat'ı Genel Sayman, Gökan Zeybek'i Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Ensar Aytekin'i Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Selin Sayek Böke'nin Genel Sekreterliğe getirilmesini sağladı. Disiplin Kurulu da tamamen İmamoğlu'nun istediği isimlerden oluştu.

İMAMOĞLU ŞİMDİ DE O İSİMLERİ ADAY YAPMA PEŞİNDE

Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasından oldukça rahatsız. Bir yandan da gözler belediye başkanlarının belirlenme sürecine çevrildi. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapma niyetinde. Özgür Özel tahakkküm altında kalmak istemiyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN UYARI: SIRTINDAN AT YOKSA EMANETÇİ OLURSUN

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu konusunda uyarıda bulunduğu, "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Yoksa emanetçi olursun. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" dediği kulislerde konuluşuyor.



OLAY SÖZLER: KOLTUĞU BIRAKMAZ

İmamoğlu - Özel ikilisi arasında güven problemi de mevcut. İmamoğlu'nun Özgür Özel hakkında "Genel başkan adayı olduğu halde Grup Başkanlığı'nı bırakmadı. Yarın CHP koltuğunu bırakmaz" dediği öne sürüldü.

81 İL BAŞKANINI DAVET ETTİ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'deki güç savaşlarının ilk ayağı patlak verdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'den habersiz CHP'nin 81 il başkanını İstanbul'a davet etti.

İMAMOĞLU'NDAN İL BAŞKANLARIYLA KORSAN TOPLANTI

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı İPA'nın planladığı daveti Özgür Özel sonradan öğrendi. Özel'in olayı duyduktan sonra çok sinirlendiği, genel merkezde kriz çıktığı öğrenildi.

5 YILDIZLI LÜKS OTELDE HER ŞEY DAHİL KONAKLAMA

Veryansın TV'de yer alan detaya göre; İPA tarafından düzenlenecek olan toplantının İstanbul'da 5 yıldızlı lüks bir otelde olacağı, konaklamanın her şey dahil şeklinde olacağı bildirildi.

KORSAN TOPLANTI İBB BÜTÇESİNDEN Mİ?

Tam da bu noktada adına 'İstanbul Buluşması' denilen toplantıda "Katılımcıların masrafları İBB bütçesinden mi karşılanacak?" sorusu önem kazandı.

İmamoğlu'nun korsan toplantı girişimi sonrası Özel aksiyon aldı, 81 il başkanının davet edildiği 'İstanbul Buluşması'na katılacağı öğrenildi.

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