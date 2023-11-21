Bu sefer Zoom’da değil yüz yüze! İmamoğlu’ndan Özel’e karşı bomba hamle! 81 il başkanını İstanbul’da topluyor...

İMAMOĞLU'NDAN İL BAŞKANLARIYLA KORSAN TOPLANTI

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı İPA'nın planladığı daveti Özgür Özel sonradan öğrendi. Özel'in olayı duyduktan sonra çok sinirlendiği, genel merkezde kriz çıktığı öğrenildi.

5 YILDIZLI LÜKS OTELDE HER ŞEY DAHİL KONAKLAMA

Veryansın TV'de yer alan detaya göre; İPA tarafından düzenlenecek olan toplantının İstanbul'da 5 yıldızlı lüks bir otelde olacağı, konaklamanın her şey dahil şeklinde olacağı bildirildi.