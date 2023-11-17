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CHP'de değişmeyen gerçek PKK! Özgür Özel de Kandil'e selam gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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CHP’de değişmeyen gerçek PKK! Özgür Özel de Kandil’e selam gönderdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında partinin teröre olan yakın çizgisini açık açık ifade etti. Özel skandal açıklamalarında HDP'yi aklamak için "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim." dedi.

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