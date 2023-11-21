İstanbul'u sel aldı CHP'li Ekrem İmamoğlu yine kayboldu!
GÜNDEM Sabah
Aşırı yağış İstanbul'da Şile ve Sarıyer hattını vurdu. Pek çok ilçede ise su baskınları yaşandı. Gözler ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. Her afette ya tatilde ya da gezide olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı İmamoğlu, tüm kurumların uyarısına rağmen yine ortadan kayboldu.
VATANDAŞ İMAMOĞLU'NA TEPKİLİ
Maltepe'deki Bağdat Caddesi olarak da bilinen Altıntepe Mahallesi'ndeki altgeçidin su bastığı, otomobillerin yolda kaldığına ilişkin görüntüleri paylaşan vatandaşlar, İmamoğlu'na tepkilerini dile getirdi.
En son, vefat eden gezeteci-sunucu Metin Uca'nın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda cumartesi günü yapılan cenaze töreninde görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından 'Sorun yaşanmadı' paylaşımı yaptı.
Ancak her afette olduğu gibi kendisi yine ortada yoktu.
İmamoğlu, AFAD ve AKOM'un günler öncesinden uyarısına rağmen ortalarda görünmezken, onun boşluğunu İstanbul Valisi Davut Gül doldurdu.
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