Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları İstanbul'a geldi
Son dakika haberine göre İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı 87 kişi, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.
Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen 27 KKTC, 60 Türkiye vatandaşını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.
Türkiye ve KKTC vatandaşlarını havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.
Gazze'den tahliye edilen vatandaşlara havalimanında çay ve kurabiye ikramında bulunuldu.
Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen otobüslerle havalimanından ayrılırken, KKTC vatandaşları ve ikamet yeri başka iller olanlar AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.
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