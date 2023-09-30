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İmamoğlu'ndan hizmet rezaleti! İBB yine sınıfta kaldı! Alt geçitler cadde boyu göle döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2023
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İmamoğlu’ndan hizmet rezaleti! İBB yine sınıfta kaldı! Alt geçitler cadde boyu göle döndü

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. Bunun son örneği, Maltepe'de bir anda bastıran kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve alt geçit göle dönmesi oldu.

2019 yerel seçimlerinde İstanbulluya en büyük vaatler veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu megakenti mağdur etmeye devam ediyor.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle rögarlar yetersiz kaldı. Cadde ve alt geçit göle göndü. Araçlar bir süre beklemek zorunda kaldı.

Bir İETT otobüsü de uzun süre bekledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri göle dönen cadde ve alt geçitte çalışma başlattı.

Caddedeki rögarları temizleyen ekipler, alt geçitte biriken suyu su pompası kullanarak açmaya çalıştı.

Olay yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.

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