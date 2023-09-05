İstanbul'u sel vurdu! İBB ve AKOM yine sınıfta kaldı! Tek bir uyarı yapılmadı...
İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda evi su basarken sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği günlerdir İstanbulluları uyarırken, CHP'li İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un bir paylaşımda bulunmadığı görüldü. AKOM son paylaşımın 5 gün önce yaptı. İşte detaylar...
İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
ÇOK SAYIDA YERİ SU BASTI
Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi. İstiklal Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu, Boğazköy Köprüsü kapandı. Derenin yanındaki Boğazköy İlkokulunun bahçesi ve bodrum katı suyla doldu. İtfaiye ekiplerince okulda su tahliyesi çalışmaları yapılırken belediye ekipleri köprünün açılması için çalışma yapıyor.
VATANDAŞLAR ARAÇLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI
Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
METEOROLOJİ VE VALİLİK GÜNLERDİR UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti.
İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirilmişti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
NEREDESİN AKOM?
Öte yandan İstanbul'u sel götürürken, CHP'li İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un İstanbul'u uyarmak yerine, en son 5 gün önce etkinlik paylaşımı yaptığı tespit edildi. İstanbul'da son birkaç saattir yaşanan sel felaketi ile ilgili de herhangi bir uyarı paylaşımı gerçekleşmedi.
İMAMOĞLU KENDİ PR'I PEŞİNDE
Yaşananlar sonrasında kameralar karşısına geçen İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Geçmiş dönemlerde karşılaştığımız farklı görüntüler bu yağışta görülmemiştir. Bu da önemli bir gelişme." açıklamasını yaptı.
"DÖRT YILDA YATIRIMLARIMIZIN NE KADAR HAYATİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"
"Dört yılda yerin altında önem verdiğimiz yatırımların İstanbul için ne kadar hayati olduğunu gördük."diyen İmamoğlu, "Göreve gelir gelmez gösterdiğimiz bilinçli çalışmanın gerçekten İstanbul için ne kadar mühim bir çalışma olduğunun da altını çizmek gerekir." dedi.
"GEREKİRSE SAHAYA ÇIKARIM
"Yağışın bazı noktalarda metrekareye 150 kilogram düştüğünü belirten İmamoğlu, "Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Yoğunlaşan ve tedbir alınması gereken bir kısım noktaları tespit edersek mutlaka kendim sahaya çıkacağım." ifadelerini kullandı.
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