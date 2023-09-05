İstanbul’u sel vurdu! İBB ve AKOM yine sınıfta kaldı! Tek bir uyarı yapılmadı...

"DÖRT YILDA YATIRIMLARIMIZIN NE KADAR HAYATİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

"Dört yılda yerin altında önem verdiğimiz yatırımların İstanbul için ne kadar hayati olduğunu gördük."diyen İmamoğlu, "Göreve gelir gelmez gösterdiğimiz bilinçli çalışmanın gerçekten İstanbul için ne kadar mühim bir çalışma olduğunun da altını çizmek gerekir." dedi.

"GEREKİRSE SAHAYA ÇIKARIM

"Yağışın bazı noktalarda metrekareye 150 kilogram düştüğünü belirten İmamoğlu, "Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Yoğunlaşan ve tedbir alınması gereken bir kısım noktaları tespit edersek mutlaka kendim sahaya çıkacağım." ifadelerini kullandı.