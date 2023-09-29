CHP'li İBB yine sınıfta kaldı! Ekrem İmamoğlu’nun algısı patladı
İstanbul'da perşembe günü öğlen saatlerinden itibaren etkili olan yağış, sele yol açtı. Gözler ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. Mega Kent'in yaşadığı her afette tatile çıkan İmamoğlu'nun algı operasyonu yine patladı. 'İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük' diyerek billboardlar bile hazırlatan İmamoğlu, yaşanan baskınlardan dolayı iklimi suçladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyardı. İstanbul'da beklenen sağanak yağış dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Arnavutköy'e 218 kg, Silivri'ye 42,5 kg, Çatalca'ya 49,8 kg, Sancaktepe'ye 32,5 kg yağış düştü, binlerce ev ve iş yerini su bastı.
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise sınıfta kaldı. Gözler ise her afet İstanbul'da görev başında olmak yerine tatile çıkan Ekrem İmamoğlu'nu aradı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla her ilçede altyapı sorununun düzeltildiği söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonu patladı.
ALGI OPERASYONU BÖYLE ÇÖKTÜ!
Ekrem İmamoğlu'nun "Kazandık, altyapı yatırımlarıyla İstanbul'a kazandırdık" dediği İstanbul'da dün akşam saatlerinde yine sel ve su baskınları yaşandı.
İmamoğlu'nun altyapıyı değiştirdik dediği Başakşehir, Eyüpsultan, Arnavutköy, Pendik gibi ilçelerde yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlar isyan bayrağını açtı.
CHP'li İBB Başkanı ise suçu iklime attı. "İklim değişimiyle beraber ne yazık ki yağışların zarar verici etkisi artıyor. İstanbul'un kuzeydeki ilçelerine rekor düzeyde, 2 saatte 200 kg yağış düşerken birçok ilçeye damla dahi düşmüyor" diyen Ekrem İmamoğlu, İBB ekiplerinin yetersizliğini görmezden gelerek bahanelere sığındı.
Daha önceki yaptığı paylaşımlarda "İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük" diyen Ekrem İmamoğlu, metrekareye düşen fazla yağış nedeniyle sel yaşandığı bahanesine sığınarak "Bu yağış oranı normalde bir ayda yağan bir yağmurun çok daha üzerinde bir orandır" savunması yapmaya kalktı.
Belediye bütçesini yatırım yerine kendi reklamına harcayan Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerine tepki yağdı.
CHP'li başkanın her fırsatta övdüğü yatırımları hem saha hem de resmi veriler yalanladı.
Hem geçtiğimiz ay yaşanan sağanakta hem dün akşam yağan yağmursa sel nedeniyle can pazarının yaşandığı Başakşehir'de İBB yönetiminin 2019 yılından bu yana ilçeye sadece 2 bin 933 metre uzunluğunda atık su şebeke hattı yaptığı ortaya çıktı.
İSKİ'nin ilçelere göre atıksu şebeke hattı tablosunda belirtilen rakamlara göre AK Parti döneminde 2019 yılında Başakşehir'deki toplam atıksu şebeke hattı 563 bin 162 metre uzunluğundayken İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 4 yılda bu uzunluğu sadece 566 bin 95 metreye çıkarttığı anlaşıldı. Resmi veriler İBB yönetiminin 'Söz verdik yaptık İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük' reklamlarını da yalandı.
İBB'nin yetersiz alt yapı yatırımları nedeniyle her yağışta aynı kabusu yaşayan İstanbullu ise isyan bayrağını açtı. Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı:
Reklam değil işini yap...
5 yıldır bir çivi bile çakmaz mı insan!
Sadece algı yapıyorsunuz başka bir yeteneğiniz yok!
Son 6 ay... Ben Ekrem gidiyorum...
Kendi beceriksizliğinizi suçu yağmura atarak örtmeye çalışmayın...
İstanbul inşallah sizden yakın zamanda kurtulacak!
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