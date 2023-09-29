CHP’li İBB yine sınıfta kaldı! Ekrem İmamoğlu’nun algısı patladı

Belediye bütçesini yatırım yerine kendi reklamına harcayan Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerine tepki yağdı.

CHP'li başkanın her fırsatta övdüğü yatırımları hem saha hem de resmi veriler yalanladı.

Hem geçtiğimiz ay yaşanan sağanakta hem dün akşam yağan yağmursa sel nedeniyle can pazarının yaşandığı Başakşehir'de İBB yönetiminin 2019 yılından bu yana ilçeye sadece 2 bin 933 metre uzunluğunda atık su şebeke hattı yaptığı ortaya çıktı.