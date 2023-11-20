20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yüzde 50+1 tartışması konusunda açıklama: Reform ihtiyacı varsa uygulanır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yüzde 50+1 tartışması konusunda açıklama: Reform ihtiyacı varsa uygulanır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
ABONE OL
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yüzde 50+1 tartışması konusunda açıklama: Reform ihtiyacı varsa uygulanır

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, siyasette yüzde 50+1 tartışması konusunda bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA