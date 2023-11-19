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Hem yalancı hem de katilsin İsrail: İşgalcilerin bir yalanı daha ortaya çıktı! “Hamas, masum insanları öldürüyor” iftirası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2023
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Hem yalancı hem de katilsin İsrail: İşgalcilerin bir yalanı daha ortaya çıktı! “Hamas, masum insanları öldürüyor” iftirası

Bir ayı aşkın Gazze’de katliam yapan işgalci İsrail’in sosyal medyadan yaptığı algı operasyonları ellerinde patlıyor. Geçtiğimiz günlerde ‘İsrail askeri yaşlılara yardım ediyor’ başlığı altında “Beşir Hacı’ya yardım ediyoruz” algısıyla dünya gündemiyle alay eden katillerin görüntülerini sızdırdığı Filistinli vatandaşı vurduğu ortaya çıkmıştı. Gazze’deki soykırımıyla dünyanın dört bir yanından tepki gören işgalciler manipüle operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Şimdiyle ve İsrail resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleriyle ilgili, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasını yaymaya çalıştı. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. İşte tüm detaylar…

Yıllardır Filistin'i işgal altında tutan soykırımcı İsrail, kışkırtıcı saldırıları sonucu 7 Ekim'de Hamas tarafından karşılık buldu. O günden bu güne kadar işgalciler dur durak bilmeden hedef ve insan gözetmeksizin binlerce masumun canına kıyarken bölgede yaşam alanına dair bir şey bırakmadı. Dünyadan tepkilerin çığ gibi büyüdüğü bu insanlık dramında ABD ve AB işgalcilere koşulsuz destek veriyor.

"YAŞLILARIN GÜVENİNİ SAĞLIYORUZ" REKLAMI YAPTI SONRA ÖLDÜRDÜ

İşgalci İsrail 'Yaşlıların güvenini sağlıyoruz' algısıyla fotoğraflarını servis ettiği Filistinli yaşlı adamı öldürdü.

SIRTINDAN VURDULAR

Filistinli yaşlı adamın yakınları sosyal medya üzerinden İsrail'in skandalını paylaştı. Hacı'nın bir tanıdığı, "Zalimler ordusu, "Güvenli Koridor" olarak adlandırılan infaz koridorunda ihanete uğrayıp şehit oldu." dedi.

HAMAS'A İFTİRA: İDAM EDİYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleriyle ilgili, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerin, 2014 yılında İran'daki bir uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

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