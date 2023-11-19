19 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da yarın idari izin var mı, kamu çalışanları işe gidecek mi? 20 Kasım Pazartesi hamilelere, engelli çalışanlara idari izin verilecek mi?

İstanbul'da yarın idari izin var mı, kamu çalışanları işe gidecek mi? 20 Kasım Pazartesi hamilelere, engelli çalışanlara idari izin verilecek mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2023
ABONE OL
İstanbul’da yarın idari izin var mı, kamu çalışanları işe gidecek mi? 20 Kasım Pazartesi hamilelere, engelli çalışanlara idari izin verilecek mi?

Marmara ve Ege Bölgesi’nde fırtınanın etkili olması sonrasında gözler yarın idari izin kararının alınıp alınmadığına çevrildi. Şiddetli sağanak, kar ve fırtına sebebiyle illerde okullar tatil edilmeye başlandı. Kamu ve özel sektör çalışanları da "son dakika idari izin" kararı hakkında gelişmeleri takip etmeye başladılar. Peki İstanbul'da yarın idari izin var mı, kamu çalışanları işe gidecek mi?

Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları, yarın için alınacak idari izin kararını gündeme getirdi. Şiddetli sağanak, kar yağışı ve fırtına sebebiyle birçok ilde okullar tatil edilirken, kamu ve özel sektör çalışanları da "son dakika idari izin" kararı hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Hamile ve engelli çalışanlara 20 Kasım Pazartesi günü idari izin verilip verilmeyeceği merak ediliyor. İşte son dakika gelişmeleri...

YARIN İDARİ İZİN VAR MI?

Henüz idari izin ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler haberimize eklenecektir.

İDARİ İZİN NEDİR, NE DEMEK?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU?

İdari Izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır.

Kuryeler bugün çalışıyor mu? KURYELER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?
Bolu Tüneli yol son durum 19 Kasım Pazar BOLU TÜNELİ YOL SON DURUM 19 KASIM PAZAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA