İsrail büyük yalanını itiraf etti: Cesetler o kadar kötü yanmıştı ki bizlere ait olduğunu sandık...

İSRAİLLİ SİVİLLERİN YANMIŞ CESETLERİ DEDİLER AMA...

Regev televizyon kanalında "İsrailli sivillerin yanmış cesetleri" diye sunulan görüntünün sivillere ait olmadığını itiraf etti.

Yanan cesetlerin Hamas'lılara ait olduğunu açıklayan Regev, "Bin 400 kaybımız olduğunu söylemiştik ve şimdi bunu bin 200 olarak düzelttik. Bir hata yaptık. Cesetler öyle kötü yanmıştı ki bizlere ait olduğunu zannetmiştik. Ancak sonradan anladık ki onlar aslında Hamas'lıların cesetleriydi" ifadelerini kullandı.