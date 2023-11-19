19 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail büyük yalanını itiraf etti: Cesetler o kadar kötü yanmıştı ki bizlere ait olduğunu sandık...

İsrail büyük yalanını itiraf etti: Cesetler o kadar kötü yanmıştı ki bizlere ait olduğunu sandık...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
ABONE OL
İsrail büyük yalanını itiraf etti: Cesetler o kadar kötü yanmıştı ki bizlere ait olduğunu sandık...

Katil İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken propaganda faaliyetleri kapsamında medya ile yanmış cesetlerin görüntüsünü yayınlarken bu paylaşıma "İşte Hamas'ın öldürdüğü siviller" notu düşüldü. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başdanışmanı Mark Regev bu durumu yalanlarken "Cesetler öyle kötü yanmıştı ki bizlere ait olduğunu zannetmiştik. Ancak sonradan anladık ki onlar aslında Hamas'lıların cesetleriydi" ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail, 7 Ekimden bu yana Gazze'de uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'de sivilleri katlediyor. 12 binden fazla sivili katleden İsrail ise uluslararası kamuoyuna yalan yanlış bilgiler paylaşarak sivil katliamını meşrulaştırmaya çalışıyor.

Propaganda faaliyetleri kapsamında medya ile yanmış cesetlerin görüntüsünü paylaşan İsrail, "İşte Hamas'ın öldürdüğü siviller" diyerek bir de paylaşım yaptı.

İSRAİL'İN BİR YALANI DAHA ÇÖKTÜ

Birçok yalanı gibi bu da yalan çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başdanışmanı Mark Regev, Amerikan MSNBC kanalına konuk oldu.

İSRAİLLİ SİVİLLERİN YANMIŞ CESETLERİ DEDİLER AMA...

Regev televizyon kanalında "İsrailli sivillerin yanmış cesetleri" diye sunulan görüntünün sivillere ait olmadığını itiraf etti.

Yanan cesetlerin Hamas'lılara ait olduğunu açıklayan Regev, "Bin 400 kaybımız olduğunu söylemiştik ve şimdi bunu bin 200 olarak düzelttik. Bir hata yaptık. Cesetler öyle kötü yanmıştı ki bizlere ait olduğunu zannetmiştik. Ancak sonradan anladık ki onlar aslında Hamas'lıların cesetleriydi" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA